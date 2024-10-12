Итоги работ инспекторского состава с 7 по 11 октября подвели в Подмосковье

В Реутове восстановили асфальт около дома № 11 на улице Г. И. Котовского. В Лотошино удалили несанкционированные рисунки из подъезда дома № 31 на улице Центральной. В Талдомском округе заменили игровую карусель рядом с домом № 5 в деревне Павловичи. В Звездном городке обновили парковочную разметку у домов № 60 и № 61.

В Лобне произошло обновление баков для сбора сухих отходов вблизи дома № 8 на улице Некрасова, а в Люберцах выполнили герметизацию межпанельных швов дома № 12 на Шоссейной улице в рабочем поселке Малаховка. В Химках восстановили штукатурку и окраску на переходных балконах дома № 8 по улице Лесной в деревне Подолино.

В Чехове ликвидировали навал строительных отходов рядом с домом № 1А на Симферопольском шоссе. В Коломне отремонтировали отмостку и организовали водоотвод у дома № 1 по улице Юбилейной. В Долгопрудном очистили от граффити места общего пользования в доме № 9 на проспекте Пацаева. В Одинцово заменили элемент на детской площадке у дома № 14 по улице Каштановой.

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