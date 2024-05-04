Итоги проекта «Театральный поединок» подвели в Наро-Фоминске

«Театральный поединок» среди творческих подростковых клубов Московской области уже пятый год подряд проходит при поддержке Министерства культуры и туризма. Очередной этап конкурсной программы школьной лиги состоялся в Наро-Фоминске в Дворце культуры «Созвездие».

Конкурс построен на полной импровизации участников. Пять раундов, в каждом из которых действуют четкие правила. Ребята демонстрируют свои навыки в пантомиме, обыгрывают нестандартные ситуации и соревнуются в актерском мастерстве. Главный приз - возможность творчески развиваться под руководством профессиональных наставников.

В этот раз на сцене выступили две команды из Наро-Фоминска - «Маска» и Dreamers. Результаты встречи команды узнают онлайн на портале организаторов.

Из 32 коллективов в следующем сезоне окажется только 16. «Театральный поединок» традиционно проходит на протяжении года и завершится в ноябре гала-концертом в Московском губернском театре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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