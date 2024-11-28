Итоги проекта «Предшкола» за 2024 год подвели в Подмосковье

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что в течение всего года воспитатели посещали обучающие вебинары с практическими элементами. Курсы прошли более двух тысяч сотрудников.

27 ноября состоялся заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта „Предшкола“». Специалисты обсудили потребности и пожелания при разработке плана на 2025 год, а посетили мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Одни из наиболее успешных практик проекта - «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Все они направлены на создание индивидуального подхода к каждому ребенку, развитие навыков коммуникации, самостоятельности и творческого мышления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.