28 ноября 2024, 10:46

Итоги проекта «Предшкола» за 2024 год подвели в Подмосковье

Министерство образования МО
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Региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» реализуется в Подмосковье с 2022 года. Итоги работы по программе за 11 месяцев подвели областном на семинаре, где озвучили лучшие практики для подготовки детей к школе.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что в течение всего года воспитатели посещали обучающие вебинары с практическими элементами. Курсы прошли более двух тысяч сотрудников.

27 ноября состоялся заключительный семинар «Лучшие практики реализации проекта „Предшкола“». Специалисты обсудили потребности и пожелания при разработке плана на 2025 год, а посетили мастер-классы по использованию развивающего оборудования.

Одни из наиболее успешных практик проекта - «Создание портрета выпускника», «Индивидуальная траектория преемственности» и «Практическое знакомство с диагностическим материалом выпускника». Все они направлены на создание индивидуального подхода к каждому ребенку, развитие навыков коммуникации, самостоятельности и творческого мышления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

Школы Детские сады Образование
28 ноября 2024, 11:06
Более 170 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию в 2024 году
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В Подольске провели диспансеризацию более 90% от запланированных жителей — 170 909 человек. План для взрослого населения в этом году составлял 184 229 пациентов.

Жители Подольска могут бесплатно пойти диспансеризацию в поликлиниках по месту прикрепления. Обследования проводят с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 08:00 до 14:00 по субботам.

Жители отдаленных территорий могут проверить здоровье в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности». Там имеется вся необходимая для этого аппаратура: электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови. Также в нем разместили устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер.

Главная задача диспансеризации - выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Чем быстрее врачи обнаружат недуг, тем быстрее его вылечат.

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Подольск Болезни Диспансеризация
28 ноября 2024, 11:05
Более 10 бесплатных катков зальют в Подольске
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В Подольске зимой зальют 11 бесплатных катков и предоставят льготы на платных для некоторых категорий граждан. Все территории подведомственны комитету по физической культуре и спорту администрации округа.

Каток в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина предоставит бесплатные катания и прокат коньков для льготных категорий и семьям участников специальной военной операции. Для этого нужно предоставить документы. Залог за коньки - пять тысяч рублей. Льгота будет доступна по вторникам, средам и четвергам.

На катке на Ленинградской улице у торгового центра «Остров сокровищ» льготы будут работать по вторникам и четвергам с 11:00 до 15:00. Ими могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных семей, инвалиды 1, 2 и 3 групп, ветераны, участники СВО и члены их семей.

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Отдых Подольск Льготы Дети Семья Парки
28 ноября 2024, 10:25
Строительство 6 детских садов и 3 школ завершат в Красногорске в 2024 году
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Очередное заседание градостроительного штаба состоялось в администрации муниципалитета. Представители застройщиков доложили о ходе строительства ряда социальных объектов.

Начальник управления градостроительного комплекса администрации Красногорска Владимир Матасов сообщил, что строительство трех школ и шести детских садов планируют завершить до конца текущего года. Он попросил подрядчиков представить точные графики работ на объектах, которые должны скоро быть сданы.

Большинство застройщиков подтвердили, что сроки сдачи будут полностью соблюдены. Компании, которые отстают от графика по объективным причинам, взяли на особый контроль.

На заседании одобрили предложение о создании специальной комиссии, которое выдвинуло управление образования администрации Красногорска. В функции комисси будет входить работа с детскими садами и школами, которые уже введены в эксплуатацию, но при этом там выявлены существенные дефекты. Застройщики обязаны устранять такие недостатки по гарантийным обязательствам.

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Красногорск Строительство
28 ноября 2024, 10:05
Первый каток сезона открылся в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Традиционно первый каток с натуральным льдом открылся в Богородском округе в поселке Обухово. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать лед в идеальном состоянии при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

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Старт ледовому сезону дали в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово». Этого события ждали и дети, и взрослые.

Площадь покрытия составляет 7350 квадратных метров. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать ледовое покрытие в нормальном состоянии даже при температуре воздуха до плюс восьми градусов.

Для отдыхающих организованы все необходимые условия: теплые, комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков.

В конце ноября здесь также должны пройти первые соревнования по хоккею.

Также недавно в фойе комплекса сделали ремонт. Здесь появилась новая зона ресепшен - время ожидания стало намного комфортнее.

Спортсмены Фигурное катание Хоккей Богородский

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