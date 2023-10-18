Итоги проекта «Наш участковый врач» подвели в Подмосковье

Читайте нас в:

«С начала реализации проекта почти две тысячи сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось достичь снижения профессионального выгорания среди участковых педиатров на 18%», - заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Проект занял первое место на форуме «Здоровье нации - основа процветания России» в номинации «Лучшая региональная программа и проекты в сфере здоровье сбережения населения», а также призовые места на других конкурсах.

«Коллеги из других регионов страны нашли наш опыт интересным и, мы презентовали наш проект уже в 44 субъектах. В том числе в Чеченской республике, Татарстане, Тульской области и других», - рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Для медиков и родителей создали портал «Детство» с возможностью обратной связи и полезной информацией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей. Для этого действует программа «Приведи друга».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».