Итоги проекта «Наш участковый врач» подвели в Подмосковье
В Московской области подвели итоги проекта «Наш участковый врач». Он включает в себя шесть направлений — обучение, профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, наставничество и обратную связь, сообщили в Минздраве региона.
«С начала реализации проекта почти две тысячи сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось достичь снижения профессионального выгорания среди участковых педиатров на 18%», - заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Проект занял первое место на форуме «Здоровье нации - основа процветания России» в номинации «Лучшая региональная программа и проекты в сфере здоровье сбережения населения», а также призовые места на других конкурсах.
«Коллеги из других регионов страны нашли наш опыт интересным и, мы презентовали наш проект уже в 44 субъектах. В том числе в Чеченской республике, Татарстане, Тульской области и других», - рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
Для медиков и родителей создали портал «Детство» с возможностью обратной связи и полезной информацией.
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