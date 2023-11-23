23 ноября 2023, 21:56

Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду подвели в Подмосковье

Мособлдума
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Министр энергетики Московской области Александр Самарин выступил в Думе с докладом. Он представил итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.

Во время выступления он подчеркнул, что готовность систем теплоснабжения Подмосковья составляет 100%. В общей сложности было подготовлено 2,7 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пункта, 260 тысяч километров сетей, 43 тысячи трансформаторных подстанций.

Александр Самарин отметил, что особое внимание уделили вопросам модернизации систем теплоснабжения региона.

«Всего будет построено, реконструировано и модернизировано в этом и последующем периодах 261 котельная и 376 участков теплосети», - указал Александр Самарин.

Еще одной важной темой совещания стало электроснабжений. Так, для обеспечений бесперебойного питания в условиях низких температур сформировали 882 бригады, а также создали парк резервных источников снабжения электроэнергией в количестве 1 251 единиц.

Также было проведено 452 противоаварийные и противопожарные тренировки по действиям при ликвидации ЧС в условиях низких температур наружного воздуха и 78 совместных учений с МЧС.

Для обеспечения более надежной электроснабжения в Московской области специалисты «Мособлэнерго» провели ремонт высоковольтных линий, трансформаторных подстанций, а также произвели замену неизолированного провода на СИП и расчистку трасс в 279 населенных пунктах. Компания успешно завершила запланированные работы на 2023 год в 26 городских округах, достигнув 100% выполнения программы по повышению надежности электроснабжения.

В рамках целевой программы ПАО «Россети», в период с 2023 по 2024 год, намечены работы по реконструкции и строительству ЛЭП, ремонту и модернизации ВЛ на сумму 2,6 миллиарда рублей на территории Чехова, Солнечногорска и Раменского.

В заключение Александр Самарин добавил, что главная цель - снизить риски нарушения электроснабжения потребителей в Подмосковье в предстоящий зимний период.

«Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей, и, как следствие, увеличение нагрузки на электрические сети», - подытожил Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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ЖКХ
24 ноября 2023, 10:09
Солистка эстрадно-духового оркестра Екатерина Морохотова выступила с концертом в Щелкове
Телеканал «360»
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Певица и композитор Екатерина Морохотова представила сольный концерт «Все = Весна!» в Щелкове. Солистка Щелковского эстрадно-духового оркестра выступила на сцене местного театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Гостей концерта ждала авторская музыка и необычное оформление сцены. Сама идея концерта - это медитация, в которой зритель чувствовал себя участником творческого процесса.

«Это мой новый этап. Как и у каждого из вас, в моей жизни случались потери, которые научили меня быть сильнее, которые научили меня двигаться вперед. Я считаю, что именно эти события заставляют нас совершенствоваться, заставляют нас выходить на новый уровень. Поэтому для меня этот концерт - это совершенно новый уровень, это мой новый путь становления», - поделилась Екатерина Морохотова.

Зрители оценили уникальный голос Екатерины, живой звук, новые аранжировки, приглашенных артистов и современное видео-сопровождение.

«Щелковский театр - это очень кайфовая площадка. Здесь работают профессиональные люди, и нам это тоже [помогло] для реализации шоу. Потому что это не концерт - это повествование, некая история. Там три отделения, каждая песня звучит, переходя из одной в другую. Это классная, философская, глубокая вещь», - отметила режиссер шоу-программы Юлия Дехнич.

Концерты Щелково
24 ноября 2023, 09:58
Турнир по художественной гимнастике в Красногорске собрал 200 участниц
Телеканал «360»
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Турнир по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нахабино» в Красногорске. Он объединил 200 спортсменок из Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и другие городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Участие в соревнованиях приняли спортсменки в возрасте от пяти до 15 лет. Спортсменки участвовали в индивидуальной программе с предметом и без него, а также выполняли групповые упражнения.

Итоги подводили в каждой из восьми возрастных групп. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами, остальные получили памятные подарки.

Красногорск Спортсмены
24 ноября 2023, 08:52
Подготовка лыжни началась на стадионе «Зоркий» в Красногорске
Телеканал «360»
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Подготовка трассы началась на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для этого на первом этапе задействовали три снежные пушки, которые работают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Для формирования лыжни задействованы три пушки, на следующем этапе подключат еще два агрегата. Планируется укрыть искусственным снегом 1400 метров трассы. В последующем эту дистанцию увеличат.

«Если нам позволит погода, то и пять километров круг будет, а в феврале на марафоне - вообще 17 километров», - рассказал генеральный директор спортивного комплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

Завершить работы с искусственным снегом на лыжном стадионе планируют за две недели. После начнется подготовка к «Красногорской лыжне», которая пройдет 27 декабря. Затем в феврале здесь проведут другую лыжную гонку - «Красногорский марафон».

Красногорск
24 ноября 2023, 08:39
Школа № 10 в Дмитрове отпраздновала 40-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Дмитровская школа № 10 отпраздновала юбилей: учреждению исполнилось 40 лет. Ученики и педагоги подготовили концерт с советской атрибутикой: пионерские галстуки, школьная форма, учебники.

Дмитровская школа № 10 работает с 1983 года. За 40 лет работы учреждение выпустило 7,8 тысячи учеников.

Сегодня школа является одним из лидеров рейтинга Министерства образования Московской области. Так, в 2023 году все выпускники 11-х классов поступили в выбранные вузы. Из них 10 ребят окончили школу с золотой медалью.

«Самая сильная сторона нашей школы - это педагогический коллектив, люди очень опытные и трудолюбивые. С этой командой можно работать и добиваться прекрасных результатов!» - отметил директор школы № 10 Валерий Егоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Почетными гостями праздника стали ветераны педагогического труда, представители администрации Дмитровского округа и местной торгово-промышленной палаты.

Отличившиеся учителя получили заслуженные награды. Так, депутат Мособлдумы Марина Шевченко отметила за заслуги перед образованием учителя истории и обществознания Надежду Шипицину. Последняя получила нагрудный знак от профсоюза работников образования Подмосковья.

«Для меня, самое главное в профессии учителя - любить свою работу! И не только любить детей, но и понимать их. Ведь у каждого поколения свои представления о сегодняшнем дне», - поделилась Надежда Шипицина.

Школы Дмитров

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