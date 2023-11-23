Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду подвели в Подмосковье

Во время выступления он подчеркнул, что готовность систем теплоснабжения Подмосковья составляет 100%. В общей сложности было подготовлено 2,7 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пункта, 260 тысяч километров сетей, 43 тысячи трансформаторных подстанций.

Александр Самарин отметил, что особое внимание уделили вопросам модернизации систем теплоснабжения региона.

«Всего будет построено, реконструировано и модернизировано в этом и последующем периодах 261 котельная и 376 участков теплосети», - указал Александр Самарин.

Еще одной важной темой совещания стало электроснабжений. Так, для обеспечений бесперебойного питания в условиях низких температур сформировали 882 бригады, а также создали парк резервных источников снабжения электроэнергией в количестве 1 251 единиц.

Также было проведено 452 противоаварийные и противопожарные тренировки по действиям при ликвидации ЧС в условиях низких температур наружного воздуха и 78 совместных учений с МЧС.

Для обеспечения более надежной электроснабжения в Московской области специалисты «Мособлэнерго» провели ремонт высоковольтных линий, трансформаторных подстанций, а также произвели замену неизолированного провода на СИП и расчистку трасс в 279 населенных пунктах. Компания успешно завершила запланированные работы на 2023 год в 26 городских округах, достигнув 100% выполнения программы по повышению надежности электроснабжения.

В рамках целевой программы ПАО «Россети», в период с 2023 по 2024 год, намечены работы по реконструкции и строительству ЛЭП, ремонту и модернизации ВЛ на сумму 2,6 миллиарда рублей на территории Чехова, Солнечногорска и Раменского.

В заключение Александр Самарин добавил, что главная цель - снизить риски нарушения электроснабжения потребителей в Подмосковье в предстоящий зимний период.

«Особое внимание уделяется тем населенным пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей, и, как следствие, увеличение нагрузки на электрические сети», - подытожил Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».