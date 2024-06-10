Итоги олимпиады по ОБЖ подвели в Подмосковье

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребята соревновались в трех конкурсных этапах: теоретическом - проверка знаний участников в области безопасности жизнедеятельности, практическом - умение оказать первую помощи и полевом - протестировать готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Победил в олимпиаде Александр Моргунов из Воскресенского колледжа, Евгений Хомяков, также из Воскресенского колледжа, занял второе место, а третье место досталось Валерию Громову из Автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа.

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