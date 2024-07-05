Итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности подвели в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 2025 год. Мероприятия проводят с целью улучшения качества жизни граждан Подмосковья и создания комфортной среды для отдыха.

«Городским округам в первую очередь предстоит определить вид и объем планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. По словам министра, от дотаций на проведение мероприятий по ямочному ремонту и пешеходным коммуникациям отказались около десяти округов.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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