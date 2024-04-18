Итоги очередной выездной администрации подвели в Мытищах

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На прием к специалистам пришли 38 жителей города, которые подняли 52 вопроса на самые разные темы. Особенно актуальными для мытищинцев оказались вопросы, касающиеся земельных отношений, ЖКХ, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры.

Каждое обращение было тщательно зафиксировано и направлено в работу соответствующим специалистам. Встречи в подобном формате в городском округе продолжатся и далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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