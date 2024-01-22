Итоги областного художественного конкурса подвели в Солнечногорске

Награждение победителей состоялось на церемонии закрытия выставки в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Всего в экспозиции было представлено 97 работ от 86 авторов из Солнечногорска, Клина, Ногинска, Можайска, Королева, Истры, Люберец, Лобни, Пушкино, Химок, Фрязина, Одинцова, Жуковского.

Председателем жюри выступил народный художник России Петр Стронский. Победителями в специальной номинации «Исторические места и знаменитые люди Московской губернии» стали Сергей Бочманов, Виктория Егорова и Ольга Боженарь.

«Мы гордимся, что уже несколько лет Солнечногорск является частью федерального проекта „Государева дорога“, связывающей впечатляющие достопримечательности от Москвы до Санкт-Петербурга. Следующие ей путешественники непременно останавливаются в музейно-выставочном центре „Путевой дворец“, где их встречает станционный смотритель, проводит интерактивные экскурсии. Отсюда черпает свое название и одноименная выставка-конкурс. Второй год подряд она привлекает художников со всего Подмосковья. К слову, в этот раз количество конкурсантов выросло втрое», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Тему следующего конкурса «Государева дорога» объявили на церемонии закрытия. Она будет посвящена Году семьи, традициям и ценностям. Конкурс пройдет в «Путевом дворце» в конце 2024 года.

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