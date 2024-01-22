22 января 2024, 13:17

Итоги областного художественного конкурса подвели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Итоги Областного конкурса живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «Государева дорога. От Руси до России» подвели в Солнечногорске. Организатором выступил Союз художников Подмосковья. Конкурс посвятили 1035-й годовщине Крещения Руси.

Награждение победителей состоялось на церемонии закрытия выставки в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Всего в экспозиции было представлено 97 работ от 86 авторов из Солнечногорска, Клина, Ногинска, Можайска, Королева, Истры, Люберец, Лобни, Пушкино, Химок, Фрязина, Одинцова, Жуковского.

Председателем жюри выступил народный художник России Петр Стронский. Победителями в специальной номинации «Исторические места и знаменитые люди Московской губернии» стали Сергей Бочманов, Виктория Егорова и Ольга Боженарь.

«Мы гордимся, что уже несколько лет Солнечногорск является частью федерального проекта „Государева дорога“, связывающей впечатляющие достопримечательности от Москвы до Санкт-Петербурга. Следующие ей путешественники непременно останавливаются в музейно-выставочном центре „Путевой дворец“, где их встречает станционный смотритель, проводит интерактивные экскурсии. Отсюда черпает свое название и одноименная выставка-конкурс. Второй год подряд она привлекает художников со всего Подмосковья. К слову, в этот раз количество конкурсантов выросло втрое», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Тему следующего конкурса «Государева дорога» объявили на церемонии закрытия. Она будет посвящена Году семьи, традициям и ценностям. Конкурс пройдет в «Путевом дворце» в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ.

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Выставки Солнечногорск Художники конкурсы
22 января 2024, 13:18
Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба министерства социального развития Московской области
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Семьи с детьми продолжат поддерживать в Подмосковье в 2024 году. На это предусмотрено около 45 миллиардов рублей.

«В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 миллиона детей и подростков. На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей - это льготы и выплаты, а также компенсации», - рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

Помимо федеральной поддержки, семьи с низкими доходами получают региональные льготы и выплаты. Еще, есть единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты на питание и на новорожденного.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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Льготы Дети Семья
22 января 2024, 13:17
Около 100 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в Ложковской школе. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями порядка 100 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных тем - уборка дворовых территорий.

«Взяли в работу порядка 100 обращений. Самый актуальный вопрос, конечно же, касался отопления. В частности, о том какие работы проведет „Газпром теплоэнерго“ в летний период. Дорожную карту обязательно доведем до жителей. Также есть проблематика с перебоями в электроснабжении. В Пешковском территориальном управлении основная часть населенных пунктов запитана от фидера Дзержинский, который в текущем году „Россети“ планируют модернизировать - таких договоренностей мы достигли», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа.

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Солнечногорск Электричество Отопление
22 января 2024, 12:33
Все виды муниципального контроля в Подмосковье перевели в цифровой формат
Unsplash
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Комплексный сервис для бизнеса обновили в Московской области. Теперь все виды муниципального контроля переведены в цифровой формат.

«Контрольно-надзорную деятельность оцифровали в Подмосковье почти два года назад. Это позволило бизнесу быстрее и эффективнее взаимодействовать с надзорными органами», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Цифровой сервис позволяет вести документооборот, получать консультации, подавать заявки на профилактические визиты и проводить самообследования онлайн. Его дополнили лесным, жилищным видом контроля, а также контролем в сфере благоустройства, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.

Подать заявку можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» - «Контрольно-надзорная деятельность».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
22 января 2024, 12:20
Полиция найдет виновников незаконной свалки в деревне Черная Грязь
Unsplash
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Незаконную свалку выявили в Химках неподалеку от деревни Черная Грязь. Сумма ущерба землям составила 2,8 миллиона рублей. По этому случаю проведут расследование.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, неизвестные свозили грунты со строительными отходами в окрестности деревни Черная Грязь. Исследования показали, что там разместили более 18 тысяч кубометров мусора.

«Исследования показали, что всего здесь размещено свыше 18 тысяч кубометров мусора на общей площади 5,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр.

Сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей. Материалы обследования почвы направят в МВД, где дадут правовую оценку произошедшему и проведут расследование.

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Свалки Химки Экология Мусор

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