Итоги недельного «Плана добрых дел» подвели в Истре

По «Плану добрых дел» на этой неделе специалисты выполнили три важных запроса от жителей. Первый касался удобного съезда на входе в подъезд дома № 28 на Центральной улице в деревне Кострово. К специалистам обратились жители дома, в котором проживает семья с ребенком-инвалидом. До этого момента для съезда с лестницы первого этажа здесь использовали откидной пандус. Однако дверь уставили слишком низко, что затрудняло проезд на коляске. Для решения этой проблемы специалисты сделали пологий спуск из металла.

Помимо этого, сразу в нескольких домах в Истре заменили светодиодные светильники: в доме № 84 на улице Ленина и в доме № 1 на улице ЭХ Большевик.

А в Андреевском на Луговой улице убрали незаконно установленные бетонные кольца, они сужали проезд и преграждали дорогу к объекту электроснабжения, расположенному между земельными участками. Решение о демонтаже приняли муниципальной административной комиссией.