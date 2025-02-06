06 февраля 2025, 17:49

Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Подмосковье

МЭФ МО
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Современные больницы, новые методы диагностики и лечения, фельдшерско-акушерские пункты — это результаты нацпроекта «Здравоохранение», который запустили в 2019 году. В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, какие изменения произошли в регионе благодаря этой программе.

За время реализации национального проекта в Подмосковье открыли 27 фельдшерско-акушерских пунктов, семь поликлиник в Реутове, Коломне, Раменском, Домодедове, Серпухове, Одинцове и Мытищах, а также два офиса врачей общей практики в Наро-Фоминском и Одинцовском городских округах.

В 2024 году в Лобне открыли новую поликлинику, а в Хотькове запустили современный больничный комплекс с поликлиникой. С участием средств федерального бюджета открыта детская больница в Красногорске.

Еще 722 медицинских аппарата поставили в 2024 году в сосудистые центры, детские поликлиники и онкодиспансеры. За все время работы нацпроекта закупили 5,5 тысячи единиц оборудования.

В 2024 году в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Истринском и Раменском округах закуплены передвижные медицинские комплексы с оборудованием для диагностики, включая флюорографию и маммографию. В Московской области действуют 58 мобильных бригад, медики провели более 245 тысяч консультаций и обследований.

В 2024 году в Воскресенском округе начал работать центр амбулаторной онкологической помощи. Это уже 25-й подобный центр, открытый в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Более шести миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей, прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2024 году.

С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, решение о которых принял президент страны. В их числе - проект «Продолжительная и активная жизнь», который стал преемником национального проекта «Здравоохранение». Он включает в себя 11 федеральных направлений, охватывающих все аспекты здравоохранения - от первичного звена до реабилитации.

Здравоохранение Нацпроекты
06 февраля 2025, 17:59
Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Специалисты подмосковного Гостехнадзора провели 775 техосмотров самоходной техники за неделю. Эта работа позволила предотвратить аварии и повысить безопасность использования техники.

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, специалисты оценили состояние и работоспособность самоходных машин и аттракционов.

«Сотрудники Гостехнадзора зарегистрировали 763 единиц самоходных машин, что даст возможность отслеживать соблюдение правил их использования. Во время предоставления регистраций инспекторы выявляют такие нарушения, как несоответствие номеров техники, ее расположения и поддельные маркировки двигателей. За такие нарушения предусмотрены строгие административные санкции», - сказали в министерстве.

Кроме того, за неделю специалисты ведомства выдали 504 удостоверения машиниста-тракториста, провели 327 экзаменов и рассмотри три случая подделки документов.

Гостехнадзор активно работает с другими государственными ведомствами, благодаря чему в области растет безопасность дорожного движения и использования техники.

Благоустройство
06 февраля 2025, 17:37
Студентам в Лосино-Петровском рассказали об истории Сталинградской битвы
Дом культуры «Октябрь»
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Сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских провел урок мужества для студентов Щелковского колледжа № 7. Его посвятили ветеранам, которые принимали участие в Сталинградской битве.

Александр Яблонских рассказал студентам, что 2 февраля 1943 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение, которое длилось 200 дней, стало переломным в ходе Великой Отечественной войны. Александр Юрьевич поведал о мужестве воинов Красной Армии и о значении битвы в мировой истории.

Студенты прочувствовали атмосферу военного времени благодаря документальной выставке, которую Александр Яблонских оформил с помощью интернет-источников.

Лосино-Петровский
06 февраля 2025, 17:37
Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец проверила содержание территории дома № 9 на Октябрьской улице. Вместе с муниципальным депутатом Альбиной Штатновой и лидером общественного мнения Светланой Алиферовой они ответили на вопросы жителей.

Жители отправили обращение на портал «Добродел» с просьбой убрать мусор у шестого подъезда. Его отработали.

Собственников многоквартирного дома также волнуют уборка прилегающей территории, ремонт тепловых сетей и благоустройство участка после. Все вопросы зафиксировали, а протокол отправили профильным структурным подразделениям в работу.

«Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», - сказала Валентина Тропанец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Лосино-Петровский
06 февраля 2025, 16:28
Замглавы Богородского округа провел встречу с кадетами из Ногинска
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В центре образования № 21 заместитель главы администрации Богородского округа Сергей Пастухов встретился с учащимися 5-11-х классов Ногинского кадетского корпуса. Он рассказал ребятам о Второй мировой войне и прочитал свои стихи.

Полковник запаса и ветеран Сергей Пастухов участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986 году. Он рассказал кадетам о событиях Второй мировой войны и прочитал стихи о том времени. В своей поэзии Пастухов также запечатлел воспоминания и факты о семье и близких.

Особое внимание участников мероприятия привлекло стихотворение «А смог бы ты», где автор размышляет о смысле жизни, человеческой ответственности и памяти.

Такие встречи формируют у молодежи чувство патриотизма и уважение к истории родной страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Молодежь Богородский Патриотизм

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