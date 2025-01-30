Итоги национального проекта «Образование» за 2024 год подвели в Подмосковье

В прошлому году в Подмосковье более чем 28 тысяч учеников смогли пойти в 29 новых школ, которые соответствуют самым высоким стандартам. За шесть лет в регионе построили 166 современных учебных заведений для 122 тысяч ребят.

Кроме того, отремонтировали 62 школы. До 2027 года в Подмосковье планируют обновить еще 61 учебное заведение.

Власти уделили особое внимание физическому воспитанию учеников. За шестилетний срок в 16 сельских школах отремонтировали спортзалы, которые позволят поддерживать здоровье детей.

По проекту «Образование» в 2024 году 39 школам предоставили новые компьютеры, а также мультимедийное оборудование и устройства для презентаций. В общей сложности с 2019 года материально-техническую базу обновили 243 учебных заведениях.

Также в Подмосковье продолжили развивать систему дополнительного образования. Чтобы ребята могли заниматься после учебы творчеством, наукой и спортом создали 13 606 мест в кружках и секциях, 4 230 из которых появились в прошлом году.

Для помощи в ранней профориентации и подготовке будущих специалистов в 32 городских округах открыли 76 научных центров для детей.