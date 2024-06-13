Итоги муниципального семейного конкурса подвели в Химках

Участие в конкурсе приняли ученики 1-11 классов школ в Химках. Школьники изучили и представили на проекте историю и традиции своих семей.

Победителем в номинации «За спиной стоит семья» стал учащийся школы № 30 Дмитрий Жиделев. Приз в номинации «Мой род и Химкинская земля» получили Алексей и Александр Цветковы из «Перспективы». «Личность в истории» выиграли воспитанница лицея № 15 Мария Левочкина, ученики школы № 22 Кирилл и Игорь Рыженковы, Максим Силин и Адэлина Сатыбалдиева из школы № 8. Лучшими в номинации «Артефакт моей семьи» объявили Владимира и Ольгу Беляевых из «Триумфа».

«Конференция состояла из трех этапов: заочный этап, где жюри отбирало и оценивало направленные проекты. Очный - непосредственно работа участников по секциям и защита проектов. И финальный этап - церемония награждения», - поделилась директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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