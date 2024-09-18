Итоги легкоатлетического забега на 1000 метров подвели в Мытищах

В округе подвели итоги легкоатлетического забега Более 200 жителей Мытищ разного возраста приняли участие в забеге. Завершающий этап провели на стадионе «Торпедо», там же подвели итоги всего сезона.

Сергей Хмурковский стал абсолютным победителем на дистанции 1000 метров, а среди женщин - Анастасия Макарова. Среди участников 2012–2014 годов рождения лучшими стали Дарья Короткова и Николай Ферапонтов, в категории от 2009 до 2011 года - Евгения Семенова и Михаил Орлов, от 2006 до 2008 года рождения - Анастасия Макарова и Андрей Сюзев. Лучшие спортсмены 1985–2005 годов рождения - Дарья Михайлова и Сергей Сергей Хмурковский, 1975–1984 годов рождения - Мария Грачева и Алексей Щукин, Елена Дегтярь и Алексей Трифонов победили в номинации 1965–1974 годов рождения, а в самой старшей категории до 1964 года - Наталья Терентьева и Юрий Бычков-Закирзянов.

Дарья Бешанова показала лучше время за весь сезон - три минуты 7,8 секунд, а Илья Авамилев - две минуты 36,9 секунды.

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