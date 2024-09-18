18 сентября 2024, 10:52

Итоги легкоатлетического забега на 1000 метров подвели в Мытищах

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«Тыща в Мытищах» памяти Александра Анатольевича Толстых. Этапы длились с мая по сентября 2024 года.

В округе подвели итоги легкоатлетического забега Более 200 жителей Мытищ разного возраста приняли участие в забеге. Завершающий этап провели на стадионе «Торпедо», там же подвели итоги всего сезона.

Сергей Хмурковский стал абсолютным победителем на дистанции 1000 метров, а среди женщин - Анастасия Макарова. Среди участников 2012–2014 годов рождения лучшими стали Дарья Короткова и Николай Ферапонтов, в категории от 2009 до 2011 года - Евгения Семенова и Михаил Орлов, от 2006 до 2008 года рождения - Анастасия Макарова и Андрей Сюзев. Лучшие спортсмены 1985–2005 годов рождения - Дарья Михайлова и Сергей Сергей Хмурковский, 1975–1984 годов рождения - Мария Грачева и Алексей Щукин, Елена Дегтярь и Алексей Трифонов победили в номинации 1965–1974 годов рождения, а в самой старшей категории до 1964 года - Наталья Терентьева и Юрий Бычков-Закирзянов.

Дарья Бешанова показала лучше время за весь сезон - три минуты 7,8 секунд, а Илья Авамилев - две минуты 36,9 секунды.

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Мытищи
18 сентября 2024, 11:38
Детский сад построят в микрорайоне Щелково-7 к 2025 году
Минстрой МО
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Детский сад на 240 мест построят вблизи улицы Неделина в микрорайоне Щелково-7. Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик приступил к обустройству котлована.

Детский сад будет рассчитан на 12 групп. В здании обустроят колясочную, помещения охраны, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы, а также другие помещения. Общая площадь учреждения составит 3,4 тысячи квадратных метров.

На территории разместят игровые и физкультурные площадки, проведут озеленение и благоустройство.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

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Строительство Детские сады Щелково
18 сентября 2024, 11:35
Подмосковье получило 22 награды на конкурсе «Экспортер года»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Победителей окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» наградили в Рязани. Почти половину наград — 22 из 47 — получили предприятия из Московской области. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подмосковные экспортеры стали лучшими в шести номинациях премии, еще в нескольких получили награды.

Компания по производству протезов нижних конечностей «Метиз Производство» стала лучше в своей номинации.

«На сегодняшний день наше производство выпускает механические, пневматические, гидравлические коленные модули, углепластиковые стопы. Есть у нас и бионический протез руки. Осталось сделать электронный коленный модуль, и мы войдем в элиту передовых компаний, которые практически полностью закрывают все потребности пациентов любого возраста, любой активности», - говорит собственник компании Яна Ермалюк.

Производитель кормов для животных «Капитал-ПРОК» также стал лучшим в своей категории. Маркетплейс «Вайлдберриз» принес еще одно первое место, а компания «Мираторг» победила сразу в трех номинациях.

Победители представят Подмосковье и ЦФО на всероссийском этапе, который пройдет в конце года.

Поддержку экспортерам Подмосковья оказывает Фонд ВЭД Московской области. Подробнее об этом можно узнать на сайте exportmo.ru.

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Награды Экспорт Торговля конкурсы Промышленность
18 сентября 2024, 11:25
Выставку книг о Балашихе открыли в новом сквере «Семьи, любви и верности»
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В честь открытия сквера «Семьи, любви и верности» в микрорайоне Заря для юных читателей Библиотеки № 5 провели познавательные игры и интересный мастер-класс. Каждый ребенок смог забрать приготовленную игрушку и секретный рецепт, который сможет повторить в домашних условиях.

Торжественное открытие сквера «Семьи, любви и верности» состоялось в День города Балашихи. Книжная выставка-история «Мой город - капелька России» стала выразительным признанием любви к родному округу. Самые активные участники мероприятия стали новыми читателями библиотеки. Праздник прошел весело, активно и познавательно.

Новый сквер возвели в бывшем военном городке микрорайона Заря. Ветераны выбрали территорию для благоустройства, помогли в разработке концепции сквера и выбрали его название. После чего проект был включен в региональную программу «Благоустройство».

Его общая площадь составляет 1,2 гектара. Символом сквера стал монумент самолета - истребитель МиГ-23, который передали из 1-й Армии ПВО-ПРО. В новой зоне отдыха появились детская и спортивная площадки, освещение, скамейки, урны и пешеходные дорожки.

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Выставки Балашиха
18 сентября 2024, 10:54
Более 100 тысяч жителей Мытищ прошли диспансеризацию в 2024 году
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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела еженедельное оперативное совещание. Основная тема встреча — диспансеризация населения. Заместитель главы отметила, что диспансеризацию уже прошли более 100 тысяч жителей.

Профилактический осмотр населения проводится ежегодно. Медики заполняют анкету пациента, измеряют давление, определяют общий уровень глюкозы и холестерина в крови, проводят электрокардиограмму, флюорографию легких и направляют на обследование к профильными специалистами. Диспансеризация пациентов от 18 до 39 лет проводится один раз в три года, а жители Мытищ старше 40 лет должны проходить ее каждый год.

«На сегодняшний день диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 100 тысяч жителей нашего округа», - отметила заместитель главы округа Ольга Сидоркина.

Диспансеризация введена для того, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Регулярные обследования также проводят в фельдшерско-акушерских пунктах и мобильном комплексах. На первом этапе жителям рассказывают про факторы и риски развития хронических заболеваний, а на втором направляют в поликлинику по месту прикрепления.

Помимо этого, в больницах проводят Дни семейного здоровья, когда родители и дети могут пройти комплексное обследование. Также реализуют программу «Диспансеризация в парках». Каждую субботу с 10:00 до 16:00 перед Дворцом культуры «Яуза» размещается передвижной пункт. Более 150 жителей Мытищ прошли там осмотр. Всего в городском округе у пациентов обнаружили две тысячи заболеваний, о которых они раньше не знали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Мытищи Поликлиники Диспансеризация Парки

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