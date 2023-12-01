Итоги конкурса юных талантов подвели в Наро-Фоминске

«Самых красивых» авторитетное жюри выбирало в двух возрастных категориях: младшие - от пяти до семи лет, старшие - от восьми до 10 лет.

«Маленькой мисс Наро-Фоминск» в старшей возрастной категории стала Злата Кремнева. Девочка со своей мамой очень тщательно готовилась к конкурсу и очень переживала во время подведения итогов.

«Были мысли, что тебя могут не назвать, когда кончилась первая группа дипломов. Такое ощущение, что тебя не будут называть. Потом, когда я увидела другие дипломы, стало понятно, что будут называть всех», - рассказала Злата Кремнева.

Без призов и подарков не осталась ни одна из участниц, так как организаторы предусмотрели много номинаций, чтобы все могли проявить себя.

«Удивляют больше родители, потому что столько внимания, столько любви детям отдавать. В свой выходной день, свое время уделять. Я считаю, что это дорогого стоит. И, конечно, дети как губки впитывают, и потом, только потом они будут нам это отдавать в десятикратном размере», - рассказал директор ГДК «Созвездие» и председатель жюри конкурса Игорь Павицкий.

Городской детский конкурс красоты и творчества «Красивые дети в красивом городе» - традиционный. Он прошел в 13-й раз.

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