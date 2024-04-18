Итоги конкурса среди работников МФЦ подвели в Подмосковье
Юбилейный конкурс «Лучший универсальный специалист МФЦ» провели в Подмосковье. Об итогах сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Конкурс по выбору лучшего специалиста МФЦ проводится в Подмосковье в 10-й раз. В этом году в нем приняли участие 34 сотрудника центров „Мои документы“. Успешно пройдя все этапы, победил Кирилл Горбунов из Орехово-Зуева», - рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.
Победитель примет участие в федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист».
Второе место в конкурсе досталось Олесе Ивановой из Рузы, третье - Андрею Логинову из Егорьевска.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».