Итоги конкурса рисунков среди пенсионеров подвели в Химках

В городском округе Химки завершился муниципальный этап регионального конкурса рисунков для жителей старшего поколения «Победный май». Победителями стали химчанки Марина Троицкая и Светлана Рудягина.

В общественной приемной «Единой России» конкурсантов наградили благодарственными письмами от депутата местного Совета депутатов Александра Васильева.

«Впереди нас ждет значимый для всей страны праздник – День Победы. Именно к этому знаменательному дню мы и приурочили тематику нашего конкурса», – рассказал Александр Васильев.

Всего на муниципальном этапе конкурсе иллюстраций было представлено более 10 рисунков. Работы участников принимались в формате А3 горизонтального или вертикального положения. Конкурсанты могли использовать любые живописные или графические материалы в различных техниках на плотных листах для рисования.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что в феврале 2024 года общественная приемная «Единой России» провела конкурс тематических рисунков «Моя Россия». В нем приняли участие почти 20 жителей старшего поколения. Победителем стала Марина Троицкая. Работа автора представила городской округ на творческой выставке в Московской областной Думе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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В Химках завершился муниципальный этап конкурса рисунков для пожилых жителей \"Победный май\", победителями стали Марина Троицкая и Светлана Рудягина. Конкурс приурочен к празднованию Дня Победы, участники рисовали свои работы в свободных техниках.