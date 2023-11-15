Итоги конкурса рисунков «Обнимая небо» подвели в музее военно-воздушных сил в Щелкове

Тематику конкурса в этом году расширили. Многие работы были посвящены жизни музея и его экспонатам. Каждый участник получил памятный подарок, а авторы 15 работ стали победителями и получили специальные призы. Их ребятам вручили ветераны-летчики.

Главный приз получила восьмиклассница лицея № 14 Мария Сорокина. Ее победу объявила ветеран Великой Отечественной войны, штурман первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Павловна Брок-Бельцова.

«Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели: без творчества нет побед. Здесь - творцы, в том числе и победы. Желанной, очень-очень долгожданной и очень-очень заслуженной», - сказала она.

Все рисунки, присланные на конкурс, можно будет увидеть в залах музея Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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