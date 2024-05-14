Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне
В Лобне прошел конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Сотрудники Министерства внутренних дел подвели итоги конкурса.
Сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Вадим Стефанишин подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
В конкурсе приняли участие ребята дошкольного отделения «Незабудка» школы № 8 и дети сотрудников отдела Министерства внутренних дел России.
Выделили три творческие работы детсадовцев, которые были направлены в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе уже на региональном уровне.
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