Итоги конкурса «Охрана труда в действии» подведут в Подмосковье 11 сентября

К участию в конкурсе принимались по 5-6 фотографий и сюжеты, которые связаны с охраной труда. Одно из требований - работы должны были быть выполнены в хорошем разрешении. При этом стать участником мог абсолютно любой желающий.

Конкурсанты, чьи заявки и работы были одобрены, примут участие в открытом голосовании, которое запланировано на период с 15 июля по 11 августа. Оно пройдет на официальной странице общественной кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» в социальной сети «ВКонтакте».

Лучшие 50 работ разместят в печатном формате на площадке ВНОТ-2024.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день. При помощи сервиса жители и гости региона могут подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

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