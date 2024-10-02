Итоги конкурса на лучший подъезд подвели в Подмосковье

В течение сентября в МинЖКХ определят победителей в номинации «Приз зрительских симпатий», где четыре лучших подъезда выберут жители на портале «Добродел». После этого состоится награждение всех победителей конкурса.

«Активное участие горожан в конкурсе обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Люди стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Победители конкурса получат в награду путешествия по России. За последние годы несколько тысяч победителей посетили с экскурсиями Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Тулу, Крым, Сочи и Ростов-на-Дону.

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В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первые места заняли: - первый подъезд дома № 20 на Октябрьской площади в Реутове; - третий подъезд дома № 36 на улице Маяковского в Железнодорожном.

В номинации «Лучший тематический подъезд» победителями стали: - первый подъезд дома № 12 на улице Пушкина в Железнодорожном; - пятый подъезд дома № 14 (корпус 1) на улице Германа Титова в Химках.