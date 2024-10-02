02 октября 2024, 10:45

Итоги конкурса на лучший подъезд подвели в Подмосковье

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Промежуточные итоги смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели в МинЖКХ региона. Жюри выбрало 12 призеров в двух номинациях.

В течение сентября в МинЖКХ определят победителей в номинации «Приз зрительских симпатий», где четыре лучших подъезда выберут жители на портале «Добродел». После этого состоится награждение всех победителей конкурса.

«Активное участие горожан в конкурсе обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Люди стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Победители конкурса получат в награду путешествия по России. За последние годы несколько тысяч победителей посетили с экскурсиями Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Тулу, Крым, Сочи и Ростов-на-Дону.

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В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первые места заняли: - первый подъезд дома № 20 на Октябрьской площади в Реутове; - третий подъезд дома № 36 на улице Маяковского в Железнодорожном.

В номинации «Лучший тематический подъезд» победителями стали: - первый подъезд дома № 12 на улице Пушкина в Железнодорожном; - пятый подъезд дома № 14 (корпус 1) на улице Германа Титова в Химках.

ЖКХ конкурсы
02 октября 2024, 10:43
Жители Подмосковья обратились в службу спасения через приложение 12 тысяч раз с января
Медиасток.рф
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Жители Подмосковья обратились за помощью через мобильное приложение «112 МО» свыше 12 тысяч раз с начала года. Оно позволяет обратиться к оператору любым удобным способом.

Как рассказали в Центре по приему и обработке вызовов, популярность приложения указывает на готовность жителей пользоваться современными технологиями для вызова помощи. Обращение в Систему-112 таким способ позволяет отследить маршрут движения бригады скорой или газовой службы, а также связаться с оператором любым удобным способом. Это может быть СМС, телефонный звонок, видеовызов и кнопка «Я здесь, мне нужна помощь».

Приложение запустили летом 2017 года. Ежегодно его совершенствуют и добавляют новые функции.

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Спасатели
02 октября 2024, 10:43
Портал «Добродел» зарегистрировал 4 миллиона жителей Подмосковья
Медиасток.рф
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Четыре миллиона регистраций зафиксировали на подмосковном портале «Добродел» с 2015 года. О работе уникального сервиса, который помогает решать самые разные проблемы, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал „Добродел“ запустили 1 октября 2015 года. Первые два миллиона регистраций он преодолел за шесть лет, а следующие два миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это является подтверждением, что он востребован среди жителей нашего Подмосковья», - подчеркнула министр госуправления, IТ и связи региона Надежда Куртяник.

Портал позволяет жителям общаться с органами власти в онлайн-режиме. О проблемах можно сообщать в любое удобное время, при это не нужно никуда ходить или звонить. В классификаторе «Добродела» 24 категории и 723 подкатегории, по которым принимаются обращения.

Ежемесячно портал посещают около 900 тысяч раз, а каждую неделю добавляется около 14 тысяч новых пользователей. Люди заходят сюда не только для жалоб, но и чтобы принимать активное участие в развитии своих территорий. На «Доброделе» регулярно проводятся важные опросы и голосования, которые помогают принимать решения с учетом мнения жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел
02 октября 2024, 10:35
Более 1000 деревьев и кустарников высадили в Ленинском округе в сентябре
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Озеленение территории Ленинского городского округа будет продолжаться до середины октября. В прошлом месяце в населенных пунктах муниципалитета посадили более 1000 различных саженцев.

Больше всего деревьев и кустарников появилось на улице Заводской в Видном - 40 кустов кизильника и 200 спирей. В шестом микрорайоне города посадили более 100 кустов, в жилом комплексе «Ново-Молоково» - 70 саженцев дерена белого. Озеленили и другие локации, например в поселках Володарского Дрожжино, Развилка и Горки Ленинские.

Улицы населенных пунктов округа также украсили сиренью, рябиной, туей, яблонями, вишнями и сливам. До середины октября будет посажено еще около 700 деревьев и кустов.

Кроме того, на территории муниципалитета готовят к зиме клумбы. Этой работой занимаются специалисты отдела озеленения МБУ «Благоустройство».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Экология Ленинский округ
02 октября 2024, 09:59
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 октября
Медиасток.рф
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Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 2 октября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию, отказаться от резких маневров и быть внимательными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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