Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подвели в Мытищах

На участие в конкурсе подали заявки 60 предприятий, которые украсили свои входные группы и витрины к Новому году. Торжественная церемония награждения прошла в ДК «Яуза».

«Благодарю всех участников нашего конкурса. Благодаря вам наш городской округ в новогодние праздники стал еще краше. Выбор был очень сложным, но мы отдали предпочтение самым необычным оформлениям. Планируем проводить такие конкурсы и в дальнейшем, поэтому приглашаем всех присоединиться в этом году», - отметил Павел Нуштаев, обращаясь к присутствующим.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова подчеркнула, что выбор был действительно сложным, но нам удалось определить самые необычные и креативные украшения входных групп.

Конкурс стал важной традицией для Мытищ, придавая городу праздничное настроение и помогая создавать атмосферу уюта и радости для жителей и гостей округа.