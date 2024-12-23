23 декабря 2024, 17:13

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подведут в Лобне 25 декабря

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Анна Кротова провела очередное оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных служб. На нем обсудили итоги работы за неделю и предновогодние планы.

В Лобне провели большую работу по украшению к празднику общественных территорий, дворов и многоквартирных домов. Анна Кротова отметила, что управляющие компании создали жителям отличное настроение и пообещала отметить призом зрительских симпатий лучшую УК. 25 декабря также определят победителей конкурса на лучшее праздничное оформление торговых объектов и учреждений образования.

Планируется до Нового года закончить ремонт в многофункциональном центре на улице Ленина и открыть его для посетителей.

На совещании также обсудили поступающие от жителей Лобни обращения по вопросам заливки катков. Анна Кротова объяснила, что пока погодные условия не позволяют порадовать любителей катания на коньках. «Как только установится стабильная минусовая температура - начнем заливать», - сказала глава городского округа.

Благоустройство Лобня Новый год
23 декабря 2024, 17:19
Школьники в Подольске сдали нормативы ГТО по пулевой стрельбе
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске прошел первый этап турнира по пулевой стрельбе ко Дню защитника Отечества. Результаты учитывали по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне». Лучшим вручили значки.

В турнире приняли участие 98 спортсменов из Подольска, Ступина и Каширы.

На торжественную церемонию открытия пригласили генерального директора Климовского патронного завода Михаила Калужского, президента детско-юношеского клуба «Русич», директора школы олимпийского резерва «Пахра» Юрия Сверчкова и муниципального депутата, директора ФСК «Заречье» Александра Дудкина. Народный избранник отметил лучших спортсменов в честь 10-летия ГТО и вручил им знаки отличия.

Стрельба велась сидя с дистанции 10 метров по спортивным мишеням. В результате Артем Михеев, Анастасия Дребенцова, Иван Колтунов, Валерия Иванейчик и Роман Моргунов победили в своих возрастных категориях.

В числе призеров - Алексей Богданов, Артем Рютов, Марина Скоробогатова, Мане Григорян, Алексей Дрожжин, Сергей Антипин, Полина Егорова, Кирилл Новоселов, Елизавета Мацаева.

Кирилл Новоселов быстрее всех выполнил норматив по сборке-разборке автомата. Призовые места заняли Марина Скоробогатова, Дмитрий Шумаков и Альберт Загидулин.

Среди финалистов, призеров и победителей провели лотерею, в которой раздали спортивный инвентарь. Второй этап пройдет 22 февраля 2025 года в ФСК «Заречье».

Подольск
23 декабря 2024, 17:18
Новогодний фестиваль в стиле Гарри Поттера прошел в Орехово-Зуеве
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Фестиваль семейного творчества «Чудесатая Зима» прошел в Орехово-Зуеве. Его провели в фудхолле «Стачка». Все желающие смогли окунуться в атмосферу произведения про Гарри Поттера.

Вера Абрамова с супругом три года назад создали мастерскую «Дом с добром». Идеи собирали со всего мира во время многочисленных путешествий.

«У нас есть станок деревообрабатывающий, который стоял без дела в гараже. Сейчас муж собирает все деревяшки, и он пилит, шлифует. Но, что самое интересное, это общение. Это нас объединяет очень, - сказала Вера Абрамова.

Для фестиваля Вера создала коллекцию тематических домиков из глины и дерева. Ребята смогли также смастерить волшебную палочку, написать письмо деду Морозу, которое отправит Букля, приготовить съедобную распределительную шляпу и научиться левитации.

«Мы делаем и летние мероприятия, и мини-мероприятия весной, осенью. Гарри Поттер - это Новый год. Поэтому решили взять за основу именно данную вселенную», - сказала организатор фестиваля Екатерина Козырькова.

Также работала ярмарка, на которой продавали сувениры и изделия ручного работы.

Фестивали Орехово-Зуево
23 декабря 2024, 17:16
Мининвест Подмосковья анонсировал всероссийский конкурс по разработке игр
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс «Родная игрушка» начал прием заявок, который продлится на сайте до 14 февраля 2025 года. К участию приглашают независимых авторов, производителей детских игр и творческие коллективы.

В Мининвесте Московской области отметили, что организатором всероссийского конкурса выступает общество «Знание» и «Движение первых». Участникам необходимо определиться с тематикой своей работы. На выбор предлагают следующие направления: семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века.

Конкурс направлен на стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и ее историю.

Лучшие разработки определят в следующих номинациях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструктор и сборная модель, техническая и технологическая игрушка, а также мультимедийный проект.

Инвестиции конкурсы
23 декабря 2024, 17:13
Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубае
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку Gulfood. На ней представят продукты и напитки. Мероприятие пройдет в Дубае с 17 по 21 февраля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, Gulfood - это крупнейшая выставка пищевой промышленности в мире. Ежегодно на ней собираются тысячи гостей из разных стран. Выставка охватит темы напитков, халяльных и органических продуктов, и также кухонным и упаковочным оборудованием и многое другое.

Участие подмосковных предпринимателей организует Фонд поддержки экспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 28 декабря по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении новых инвесторов. Так, в 2025 году в регионе откроют пять новых индустриальных парков.

Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме