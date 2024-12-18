18 декабря 2024, 18:43

Итоги конкурса «Лучший по профессии» подвели в Химках

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В Химках прошла церемония награждения участников конкурса «Лучший по профессии». Победителей определили в 44 номинациях. Организаторы отметили, что в 2024 году конкурс стал самым масштабным за все время его проведения.

Уходящий 2024 год стал особенным для всех, кто работает в Шереметьеве, - аэропорт отметил 65-летие. Именно поэтому профессиональные достижения транспортно-логистического узла приобрели еще большую значимость. Жители Химок также вошли в число тех, кого наградили.

«Мы всю зиму боремся со снегом, чтобы наши самолеты не зависли в воздухе, не перекрывали полосы. Стараемся вовремя все расчищать. В этом наша профессия», - прокомментировал водитель аэродромных машин Михаил Кузьмин.

Конкурс длился два месяца. Все это время сотрудники аэропорта боролись за почетный статус лучшего в своем деле и подтверждали уровень квалификации на практических и теоретических этапах. Каждый участник конкурса внес вклад в укрепление статуса аэропорта Шереметьево в качестве инноватора и лидера авиатранспортной отрасли.

Химки Аэропорт Шереметьево
18 декабря 2024, 19:05
Итоги работы коммунальных служб за год подвели в Подольске
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В городском округе Подольск подвели итоги работы коммунальных служб за текущий год. Благодаря активной модернизации инженерных сетей количество аварий на системах теплоснабжения сократилось на 60%, а на горячем водоснабжении — на 50%.

В рамках долгосрочной программы до 2025 года запланировано проведение 28 мероприятий по капитальному ремонту трубопроводов общей протяженностью 13,9 километра. В целом до конца 2026 года планируется реконструировать 53 километра инженерных сетей.

Как отметил глава округа Григорий Артамонов, в 2024 году особое внимание будет уделено объектам теплоснабжения. «Подольская теплосеть» уже провела значительный объем работ: заменено и отремонтировано более четырех километров сетей, обновлены центральные тепловые пункты и котельные. Эти меры позволили качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду.

По государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли оборота с отходами» в Подольске модернизировали оборудование на трех котельных, расположенных на улицах Победы, Ульяновых и Заводской. Это улучшило качество отопления для почти 300 многоквартирных домов и 32 социальных объектов. В ближайшее время планируется также обновить внешний облик этих котельных.

В микрорайоне Силикатная построили новые сети теплоснабжения, а в Климовске капитально отремонтировали свыше восьми километров трубопроводов. Работы продолжатся и в 2025 году: по долгосрочным контрактам предстоит реконструировать 9,7 километра теплосетей в пяти микрорайонах округа, причем половина от этого объема уже выполнена.

Модернизация коммунальной инфраструктуры позволяет не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и значительно повысить надёжность систем теплоснабжения и водоснабжения в округе.

Подольск ЖКХ Отопление
18 декабря 2024, 19:00
Глава Чехова назначил нового заместителя по вопросам дорожного хозяйства
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава городского округа Чехов назначил нового заместителя, который будет курировать вопросы дорожного хозяйства и благоустройства. Александр Ротнов имеет два высших образования и богатый опыт работы в различных государственных и коммерческих структурах.

В 2009 году Александр Ротнов окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Экономика и управление на предприятии (связи)», а в 2013 году получил второе высшее образование по юриспруденции в Московском государственном открытом университете имени Виктора Черномырдина.

В своей профессиональной карьере он работал в прокуратуре города Москвы, Московском городском суде, а также занимал руководящие должности в коммерческих организациях, включая заместителя генерального директора в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

Чехов Дороги
18 декабря 2024, 18:56
Глава Чехова встретился с сотрудниками завода гидротехнической продукции
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Глава округа Михаил Собакин провел встречу с сотрудниками предприятия в Чехове. Обсудили вопросы развития и текущие проблемы города.

Завод, который выпускает продукцию для гидротехнических сооружений, увеличил объем заказов в три раза за последние два года. Это позволило провести реконструкцию цехов и увеличить выпуск продукции. Работают с крупными российскими и зарубежными объектами, такими как ГЭС и электростанции в разных странах.

На заводе трудятся более 200 человек, и половина из них - жители Чехова. Несмотря на высокую зарплату, молодежь не торопится работать на предприятии. Глава округа отметил, что завод продолжает улучшать условия труда, чтобы привлекать новых сотрудников.

Кроме того, на встрече обсуждали проблемы с отоплением в микрорайоне Полиграф и строительство новых дорог. Вопросы с автобусным сообщением и ремонтом многоквартирных домов также были взяты в работу.

Чехов Заводы
18 декабря 2024, 18:56
Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры в 8 городских округах
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в восьми городских округах Московской области. Соответствующую информацию предоставили в Минтрансе Подмосковья.

Работы охватили светофоры, расположенные на улицах Пролетарская в Серпухове, Школьная в микрорайоне Климовске Подольска, Новоселки Слободка в Ивантеевке и Московская во Фрязине. Также были отремонтированы светофорные объекты на Зеленом шоссе в поселке Горки Ленинские, улице П. Романово в Серебряных Прудах, а также на дорогах села Старая Ситня в Ступине и деревни Новофрязино в Щелкове.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках программы летнего содержания.

Специалисты «Мосавтодора» уделяют особое внимание дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения, включая светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.

Благоустройство Дороги Ремонтные работы

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