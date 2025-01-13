Итоги конкурса детских экологических проектов подвели в Подмосковье

На конкурс представили более трех тысяч рисунков, плакатов, стихотворений, видео и фото. Это проекты, посвященные правильному обращению с отходами, рациональному использованию природных ресурсов и защите окружающей среды.

«Видим, что все ребята провели колоссальную работу. Они не просто подготовили проекты и вложили в них душу, но и старались таким образом найти пути решения непростых задач. Каждый участник стал частью экологического движения», - отметил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

На церемонии награждения состоялся праздничный концерт, где в творческой форме затронули актуальные экологические вопросы.