31 января 2024, 22:37

Итоги конкурса «Дай лапку!» подвели в Подмосковье

МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ подвел итоги конкурса «Дай лапку!». Компетентное жюри выбрало 10 победителей, которые получат ценные призы.

Среди лучших клыкастый красавец из Одинцова, пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, кот-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар, Умка и другие. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на елке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом.

МосОблЕИРЦ поблагодарил каждого участника и поздравил победителей, пожелав их питомцам крепкого здоровья. Всем финалистам конкурса вручат призы – годовые сертификаты на телеветеринарию. Они будут отправлены по электронной почте до конца февраля.

Конкурс «Дай лапку!» проводится с октября прошлого года. За это время жители Подмосковья прислали более восьми тысяч фото и видео-работ. Все они были достойны занять призовые места, но членам жюри пришлось отобрать лишь 10 победителей.

Посмотреть все фото и видео участников можно на сайте конкурса.

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конкурсы
31 января 2024, 23:01
Отделения хирургического профиля развернули на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Отделения хирургического профиля работают в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Они оснащены самым современным оборудованием, что позволяет специалистам проводить сложнейшие операции и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Одно из них - рентгенологическое - оснащено компьютерной томографией (КТ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ). В этом отделении применяются методы рентгеновской диагностики и хирургического вмешательства, включая проведение коронарографии и последующее стентирование сосудов сердца.

Отделение общей хирургии ежегодно осуществляет не менее 400 операций на органах брюшной полости, применяя видеоэндоскопическое оборудование. Это позволяет проводить диагностику и лечение с высокой точностью и эффективностью.

Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, включая случаи, требующие хирургического вмешательства, таких как эндопротезирование суставов конечностей.

Кроме того, в госпитале функционирует отделение сердечно-сосудистой хирургии, где проводится консервативное лечение и обследование пациентов с поражениями артерий и вен нижних конечностей. Здесь специалисты также выполняют реконструктивные вмешательства на важных артериях, таких как цереброваскулярный бассейн, брюшная аорта, ее висцеральные ветви и артерии конечностей.

«Малоинвазивные хирургические методы лечения значительно снижают риск послеоперационных осложнений у пациентов», - подчеркнул заведующий хирургическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Больницы Врачи
31 января 2024, 21:56
Городские службы Подмосковья перевели в усиленный режим работы из-за приближающегося ливня
Фото: Администрация г.о. Химки
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Московской области в ночь на 1 февраля. Ожидается сильный ливень, который может привести к гололедице на дорогах. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы.

Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова обратилась к горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными в условиях непогоды. Она также просит не оставлять автомобили возле контейнерных площадок и подъездов.

«Такие действия будут затруднять не только вывоз мусора, но и уборку прилегающих зон», - подчеркнула Светлана Аипова.

При гололеде на дорогах жителям Московской области рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, следует проявить особую осторожность при перемещении по скольких тротуарам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выводят свыше двух тысяч единиц специальной техники.

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Дороги Погода
31 января 2024, 21:36
Специалисты не выявили нарушений температурного режима в детском саду в Клину
ГКУ МО "МОС АВС"
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Система контроля за тепловым режимом в детских дошкольных учреждениях продолжает работать на территории Московской области. Специалисты провели проверку и не выявили нарушений в одном из детских садов Клина.

Представители дошкольного учреждения сообщили о неудовлетворительном качестве отопления. Для разрешения ситуации привлекли специалистов аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» В ходе проверки выявлено, что воздух в помещениях детского сада имеет температуру от 20,9 до 24 градусов, а температура радиаторов отопления составляет 50-59 градусов. В группах открыты окна для проветривания, а деревянные рамы утеплены и заклеены. Входные группы оборудованы металлическими утепленными дверями.

Руководство учреждения утверждает, что заявка на нарушение температурного режима была ошибочно подана в МП «Проверки Подмосковья» и фактически жалоб на температурный режим в помещениях детского сада не поступало.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Клин Отопление Детские сады
31 января 2024, 21:10
Юные спортсмены из Подольска завоевали 20 наград на областных соревнованиях по гимнастике
Unsplash
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Воспитанники школы олимпийского резерва «Лидер» из Подольска показали выдающиеся результаты на первенстве и Кубке Московской области по спортивной гимнастике, завоевав в общей сложности 20 медалей.

Соревнования, проходившие в Наро-Фоминске, собрали 165 спортсменов из 15 муниципалитетов региона. Молодые подольчане одержали два золотых триумфа, 11 раз взошли на вторую ступень пьедестала и семь раз удостоились бронзы.

Одной из звезд команды стала Анастасия Митюшкина, которая завоевала награды в каждом виде программы, включая прыжки, брусья, бревно, вольные упражнения и многоборье. Вместе с Варварой Алексовой, Ириной Нягу и Софьей Владимировой она выступала за команду девочек 2011 года рождения, которая заняла почетное второе место.

Отметим, что школу «Лидер», насчитывающую 350 воспитанников, поддерживает администрация округа. Занимаются спортсмены бесплатно.

Среди других достижений подольчан следует отметить выступление Сергея Стребулаева, который завоевал бронзу на гимнастическом коне, а также успехи Анны Чуйкиной и Ксении Бородачевой, которые продемонстрировали мастерство в прыжках и многоборье.

Впереди юных чемпионов ждут соревнования спортсменов Центрального федерального округа в Обнинске. Начнутся состязания уже 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Награды

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