Итоги конкурса «Дай лапку!» подвели в Подмосковье

Среди лучших клыкастый красавец из Одинцова, пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, кот-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар, Умка и другие. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на елке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом.

МосОблЕИРЦ поблагодарил каждого участника и поздравил победителей, пожелав их питомцам крепкого здоровья. Всем финалистам конкурса вручат призы – годовые сертификаты на телеветеринарию. Они будут отправлены по электронной почте до конца февраля.

Конкурс «Дай лапку!» проводится с октября прошлого года. За это время жители Подмосковья прислали более восьми тысяч фото и видео-работ. Все они были достойны занять призовые места, но членам жюри пришлось отобрать лишь 10 победителей.

Посмотреть все фото и видео участников можно на сайте конкурса.

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