Итоги хоккейного сезона подвели в Подольске

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Подольск, Григорий Артамонов, открыл торжественный вечер минутой молчания в память о воспитаннике и тренере школы «Витязь» Дмитрии Тараеве, погибшем в ходе специальной военной операции.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» и тренер высшей категории Юрий Тряскин отметил достижения команды и отдельных игроков. Почетные гости праздника вручили кубки командам спортивной школы за успехи в уходящем спортивном году. В каждой команде наградили лучшего игрока и лучшего вратаря.

Команда «Витязь» 2009 года стала чемпионом Московской области, и сегодня им вручили долгожданные медали.

Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, также поздравил участников мероприятия.

Этот год стал заключительным для игроков команды «Витязь» 2007 года рождения. Сегодня их с почетом провожают как выпускников школы олимпийского резерва.