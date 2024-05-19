19 мая 2024, 21:08

Итоги хоккейного сезона подвели в Подольске

Телеканал «360»
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На арене Ледового дворца в Подольске подвели итоги хоккейного года и вручили заслуженные награды сотрудникам и воспитанникам школы олимпийского резерва «Витязь». Этот год для школы юбилейный — 20 лет с момента образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Глава городского округа Подольск, Григорий Артамонов, открыл торжественный вечер минутой молчания в память о воспитаннике и тренере школы «Витязь» Дмитрии Тараеве, погибшем в ходе специальной военной операции.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» и тренер высшей категории Юрий Тряскин отметил достижения команды и отдельных игроков. Почетные гости праздника вручили кубки командам спортивной школы за успехи в уходящем спортивном году. В каждой команде наградили лучшего игрока и лучшего вратаря.

Команда «Витязь» 2009 года стала чемпионом Московской области, и сегодня им вручили долгожданные медали.

Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, также поздравил участников мероприятия.

Этот год стал заключительным для игроков команды «Витязь» 2007 года рождения. Сегодня их с почетом провожают как выпускников школы олимпийского резерва.

Спортсмены Подольск Хоккей
19 мая 2024, 21:54
Выпускникам в Наро-Фоминске вручили свидетельства о профессии
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске выпускникам девятых классов вручили свидетельства о профессии. Оно предоставляет право работать по определенной специальности.

Обычно его выдают после завершения обучения в специализированном учебном заведении или после окончания курсов.

Выпускники освоили основы профессий на двухлетних курсах без отрыва от учебы в своих школах благодаря проекту «Путевка в жизнь: получение профессии вместе с аттестатом».

Его ввели в Подмосковье шесть лет назад и за это время в нем поучаствовали более 400 школьников.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, Светлана Малыхина, отметила, что когда ребята начнут сдавать экзамены в школе, у них уже будет свидетельство о профессии. Это дает им возможность временно, а кто-то, возможно, и на постоянной основе, начать работать по тем свидетельствам, которые у них уже есть.

Отметим, что получить профессию во время учебы в школе можно и в деревне Алабино. Там находится филиал Наро-Фоминского техникума. Двухлетнее обучение проводится бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Наро-Фоминск Школьники
19 мая 2024, 20:57
Турнир по греко-римской борьбе прошел в Луховицах
Телеканал «360»
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Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукинапровели в Луховицах. В нем приняли участие 200 спортсменов из Московской, Рязанской, Тульской областей и столицы.

Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что на соревнованиях представлены практически все весовые категории и самые захватывающие бои - это выступления наших супертяжей.

В турнире приняли участие спортсмены от девяти до 18 лет. Всего разыграно 17 комплектов наград.

Греко-римская борьба в Луховицах - популярный вид спорта. В прошлом году благодаря поддержке местного депутата Александра Руденко и главы округа Сергея Тимохина в спорткомплексе «Дельфин» открылся новый зал для занятий единоборствами. Сейчас в секции тренируются более 300 ребят, среди которых есть призеры России.

Турнир в Луховицах проходит уже в 43-й раз и посвящен Герою Советского Союза Михаилу Лукину. Он был танкистом и командиром экипажа, получившим высокое звание за участие в Японской войне. Когда началась Великая Отечественная война, он пошел защищать рубежи нашей Родины в рядах советской армии и погиб в 1941 году, вызвав огонь на себя и тем самым спас экипаж танка.

В турнире приняли участие спортсмены от 9 до 18 лет. Всего было разыграно 17 комплектов наград.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукина провели в Луховицах. В нем приняли участие 200 спортсменов из Московской, Рязанской, Тульской областей и столицы.

Спортсмены Луховицы
19 мая 2024, 18:43
Акция «День доброты» пройдет в Химках 25 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Сходня в Химках 25 мая пройдет благотворительная акция «День доброты». Основная цель мероприятия заключается в сборе средств на лечение маленького химчанина Сергея Селиверстова. Начало мероприятия в 11:00.

Для жителей и гостей микрорайона Сходня организаторы акции подготовили обширную программу: выступления творческих коллективов, мотопробег, мастер-классы, фаер-шоу, лотерею и другие интересные мероприятия.

Фестиваль «День доброты» проходит уже шестой год подряд и завоевал популярность среди жителей Химок. В рамках мероприятия также организована благотворительная ярмарка и лотерея.

Лидер движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова рассказала, что Сергей родился в 2016 году. Он появился на свет на седьмом месяце беременности, поэтому у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. У мальчика развилась гидроцефалия, потеря слуха и ДЦП.

Все собранные на акции средства будут направлены на приобретение сильных цифровых слуховых аппаратов для маленького Сергея Селиверстова из Сходни.

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Химки Общественные акции
19 мая 2024, 18:31
Жители Химок обсудили с властями вопросы социальной поддержки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки населения. Консультации провели представители Управления социального развития округа.

Они дали разъяснения по вопросам поддержки семей участников СВО и оказания социальной помощи вынужденным переселенцам.

«В Химках регулярно проходят личные приемы граждан с депутатами и представителями профильных служб муниципалитета. Благодаря таким встречам некоторые вопросы удается решить на месте, остальные - детально прорабатываются и направляются в профильные ведомства», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Начальник Окружного управления социального развития городских округов Долгопрудный, Лобня и Химки Марина Табунова помогла жителям оформить заявления на получение субсидий. Она также предоставила разъяснения по мерам поддержки семей участников спецоперации и улучшению жилищных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Льготы Химки

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