18 ноября 2024, 22:02

Итоги городского конкурса детских рисунков подвели в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Во Дворце культуры «Яуза» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса детских рисунков «Моя семья — мое богатство!», приуроченного к Году семьи. Мероприятие было организовано комиссией по образованию и делам молодежи Общественной палаты городского округа Мытищи.

В конкурсе приняли участие более 450 творческих работ, представленных 46 образовательными учреждениями округа. Тематика конкурса подчеркнула важность семейных ценностей и позволила юным художникам выразить свое видение семьи как опоры и фундамента жизни.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина отметила, что ознакомившись с выставкой, она смогла увидеть работы с абсолютно нестандартным подходом.

Победителями и призерами конкурса стали 105 человек, которым были вручены дипломы и ценные подарки. Кроме того, на церемонии были отмечены 12 самых активных школ, внесших значительный вклад в проведение конкурса.

Мероприятие стало ярким праздником творчества и семейных ценностей, оставившим тёплые воспоминания у всех участников и гостей.

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Дети Мытищи конкурсы
18 ноября 2024, 22:35
День рождения «Молодой гвардии» отпраздновали в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное 19-летию «Молодой гвардии Единой России». За годы своего существования эта активная команда внесла значительный вклад в различные сферы общественной жизни.

С поздравлениями к участникам обратилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Она подчеркнула, что жизнь, наполненная помощью и поддержкой других, обретает особую значимость.

«Вы знаете, что вы необходимы нашему округу. Вы своим примером показываете, что каждый может реализоваться и быть нужным обществу», - отметила Юлия Олеговна.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поздравил ребят, подчеркнув, что многие из них, несмотря на юный возраст, уже внесли значительный вклад в развитие муниципалитета.

В рамках мероприятия прошло торжественное награждение активистов «Молодой гвардии Единой России». Руководитель муниципального отделения организации в Мытищах Константин Кузовков вручил почетные грамоты и благодарности от местного и регионального отделений. Завершилось мероприятие праздничным тортом, который стал приятным сюрпризом для всех участников.

Этот день стал ярким событием для всех членов организации, вдохновляя их на новые достижения и добрые дела в будущем.

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Мытищи Волонтеры
18 ноября 2024, 22:05
Качество отопления проверили в школе № 10 в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Депутаты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Оксана Мартьянова и Андрей Осин провели инспекцию работы отопительных систем в образовательном комплексе № 10. Целью проверки было удостовериться в том, что системы функционируют исправно, обеспечивая комфортные условия для обучения детей.

Правильная работа отопительных систем имеет ключевое значение для здоровья и качественного обучения учащихся. Особое внимание было уделено безопасности условий в школах и детских садах, чтобы избежать риска недоступности тепла для детей и персонала.

«Мы продолжаем работать над созданием комфортной среды для наших детей и уверены, что тепло в учебных заведениях - это один из ключевых аспектов их благополучия!» - подчеркнула Оксана Мартьянова.

Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя», которые направлены на улучшение качества жизни в городском округе Мытищи. Эти проекты способствуют повышению уровня комфорта и безопасности в образовательных учреждениях, что особенно важно в зимний период.

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Школы Мытищи
18 ноября 2024, 21:46
Мастер-класс по изготовлению сувениров пройдет в Одинцове 23 ноября
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Посетителей парка на Центральной площади в Одинцове 23 ноября приглашают на мастер-класс «Стильные магниты своими руками». Все желающие смогут создать поделки из гипса и освоить технику декоративной росписи.

Мастер-класс подарит участникам вдохновение и возможность создать для себя или близких людей необычный сувенир.

После мастер-класса по росписи магнитов на Центральной площади пройдет интеллектуальная игра для юных знатоков.

Также гостей парка ждет насыщенная программа активного отдыха на Центральном стадионе. Здесь пройдет скандинавская ходьба, мастер-класс по технике бега и анимация.

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Одинцово Отдых
18 ноября 2024, 21:41
Жителям лучшего подъезда в Ногинске организовали поездку в музей «Этномир»
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Для жителей дома на улице Белякова, 2 в Ногинске была организована экскурсия в парк-музей «Этномир» в Калужской области. Это мероприятие стало настоящим подарком для ногинчан, чей подъезд № 2 стал серебряным призером в номинации «Лучший тематический подъезд» по итогам смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Экскурсия началась с посещения территории этнодворов и павильона Улицы Мира «Вокруг света», который удостоен национальной премии «Моя планета» за возможность совершить кругосветное путешествие за один день. Жители Ногинска смогли увидеть 45 традиционных жилищ разных народов, включая японский минка, корейский ханок, европейский фахверк и индонезийский дом из бамбука.

Гостям парка представилась уникальная возможность познакомиться с экспонатами, отражающими быт, традиции и верования народов мира. После насыщенной экскурсии всех ждал горячий обед, который стал приятным завершением дня.

Посетители остались в восторге от поездки, привезя с собой массу впечатлений и положительных эмоций. Ногинчане выразили благодарность организаторам за увлекательное и познавательное путешествие, которое позволило им прикоснуться к культурному наследию разных народов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский

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