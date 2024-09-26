26 сентября 2024, 17:17

Итоги городского этапа экологической игры для школьников подвели в Лобне

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В школе № 4 в Лобне прошел городской этап ежегодной экологической квест-игры «Юные друзья природы». В мероприятии приняли участие команды всех школ муниципалитета, соревнуясь в интеллектуальных испытаниях и демонстрируя знания об экологии.

Игра проводится в Лобне уже восьмой год подряд, и традиционно в ней участвуют школьники 5-7 классов вместе с учителями и наставниками. Участникам предстояло пройти 12 заданий, где оценивались их знания, скорость ответов и умение работать в команде. На одной из станций ребят ожидал приятный сюрприз - сладкое угощение.

По итогам игры победу одержала команда «Хранители природы» из школы № 9, которая с небольшим отрывом опередила соперников. Теперь она будет представлять Лобню на зональном этапе игры, который состоится 8 октября.

Призовые места также заняли команда «Филаретовцы» из Православной гимназии во имя Филарета Московского, команда «Дети Природы» из школы № 6 и команда «Земляне» из школы № 10.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Школьники из Лобни примут участие в олимпиаде по правилам дорожного движения
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Школьники Лобни начали проверку своих знаний по правилам дорожного движения, участвуя во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Это мероприятие проходит на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Учащиеся с первого по девятый классы могут продемонстрировать свои знания ПДД, пройдя регистрацию на олимпиаду. Регистрацию могут осуществить как учителя, так и родители школьников. На выполнение заданий участникам отводится один час.

Все участники олимпиады получат сертификаты, подтверждающие их участие, а победители будут награждены грамотами и дипломами.

Олимпиада организована в сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру, Министерством транспорта России, Госавтоинспекцией МВД России и Министерством просвещения Российской Федерации, что подчеркивает важность и масштабность данного мероприятия.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Творческий мастер-класс провели для первоклассников в Лобне
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Ученики первых классов школ городского округа Лобня посетили библиотеку центра досуга «Восточный». Лектор Константин Дубинин познакомил детей с историей книг, подчеркнув важность знаний и объяснив правила поведения в библиотеке.

Ребята узнали о том, как появились книги, какие существуют виды библиотек и почему важно бережно относиться к книгам. После лекции для первоклассников был организован мастер-класс по созданию книжных закладок.

«Мы предложили детям выбрать композицию, наклейки и декор, чтобы создать уникальные закладки для их любимых книг. Дети с удовольствием придумывали и мечтали о том, в какие книги они положат свои творения», - поделились организаторы мероприятия.

Напомним, что центр досуга «Восточный» расположен в Лобне на улице Шадунца, 7.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Жителям Лобни напомнили о возможности консультации при помощи телемедицины
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Жители Лобни теперь могут воспользоваться бесплатными телемедицинскими консультациями, запущенными Московским областным онкодиспансером. Эта инициатива направлена на улучшение доступности медицинских услуг и поддержку пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на онкологическое заболевание.

Для записи на консультацию жители могут выбрать удобный способ: через официальный сайт диспансера в разделе «пациентам», по телефону 8-495-521-58-00, или отправив запрос на электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru. После записи с пациентом свяжется оператор, который определит дату и время приема.

Новая услуга позволяет пациентам получать квалифицированную помощь, не выходя из дома, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к медицинским учреждениям.

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Лобня Врачи
26 сентября 2024, 16:57
Минкультуры Подмосковья напомнило о бесплатных курсах иностранного языка в библиотеках
Министерство культуры и туризма Московской области
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В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что в более чем 150 библиотеках региона проходят курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых. В библиотеках Подмосковья можно учить 12 языков.

Так, в Детской модельной библиотеке Ивантеевки дети изучают языки на основе книг. Восточные языки, такие как китайский, корейский, японский и арабский, сейчас особенно популярны. Например, в Щелковской библиотеке открыты курсы японского, а в Протвино и Сергиевом Посаде изучают китайскую культуру и язык.

В Домодедовской библиотеке дети занимаются в театрально-музыкальной студии Eleada на иностранных языках, а в Раменском действует разговорный клуб для молодежи по английскому и курсы немецкого.

Всего после дня открытых дверей на курсы записались более 2,5 тысячи человек.

Библиотеки Московской области постоянно пополняются новыми пособиями и книгами на языке оригинала. Найти нужное пособие или книгу на иностранном языке, а также узнать о курсах можно в приложении «Мое Подмосковье».

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Туризм Парки

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