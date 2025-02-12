Итоги голосования за проекты инициативного бюджетирования подвели в Коломне

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Как рассказала заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева, программа инициативного бюджетирования в Московской области стартовала в 2020 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Благодаря этой практике решаются важные для жителей вопросы», - добавила она.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии попали 19 проектов. По итогам голосования в тройке лидеров оказались: установка именных стел знаменитых коломенских спортсменов на Аллее славы спортивной школы «Авангард», приобретение учебно-демонстративных мультимедийных комплексов для школы № 12 и приобретение интерактивных панелей для Детской художественной школы имени Абакумова. За каждый из них жители отдали свыше 2500 голосов.

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение поддержать все 19 проектов и направить их во второй этап. Он начнется 10 марта.

Напомним, авторы проектов, которые победят, оплатят не менее 1% итоговой стоимости работ. Остальные расходы возместят за счет муниципального и областного бюджетов.