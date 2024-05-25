Итоги голосования по объектам для благоустройства подвели в Подмосковье

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Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в этом году за объекты для благоустройства голосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования.

« Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства », - добавил Хайкин.

Список победителей выглядит следующим образом: Комсомольский проспект в Люберцах - 29,1 тысячи голосов.

Зона отдыха в Одинцове на улице Маршала Бирюзова, дом № 12 - 11, 5 тысячи голосов.

Детский сквер на улице Калинина в Наро-Фоминске - свыше 14,3 тысячи голосов.

Бульвар на улице Дзержинского и территории, прилегающей к памятнику академику В. М. Макееву, в Коломне - более 9,1 тысячи голосов.

Сквер «Северный» в Луховицах на улице Пушкина - свыше пяти тысяч голосов.

Сквер в микрорайоне Депо на улице Чайковского, дом № 2 в Лобне - 2,8 тысяч голосов.

Сквер в рабочем поселке Нахабино, в границах улиц Новая и Инженерная, в Красногорске - 14 тысяч голосов.

Сквера имени В. И. Ленина Королеве - более 8,7 тысячи голосов.

Лесопарковая зона в Орехово-Зуеве вблизи улицы Парковская - 7,6 тысяч голосов.

Набережная реки Яузы в Мытищах - более 21,8 тысяч голосов.

Общественная территория в рабочем поселке Боброво на улице Юбилейная, дом № 2 в Ленинском городском округе - свыше 11,7 тысяч голосов.

Пляж карьера «Орловский» в Лосино-Петровском округе - более четырех тысяч человек.

Сквер между корпусами детского сада «Детство» в микрорайоне «Белая дача» в Котельниках - 4,3 тысячи голосов.

Сквера в Можайске на улице Академика Павлова, дом № 9 (Парк 50-летия СССР) - 8,2 тысячи голосов.

Сквер Победы на улице Победы в Краснознаменске - более 4,7 тысячи голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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