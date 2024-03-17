Итоги голосования на выборах президента подвели в Общественной палате Подмосковья

Она добавила, что в Центр наблюдения поступило 1012 сигналов о возможных нарушений, из которых подтвердились только 352. В кратчайшие сроки оперативно разрешили 294 ситуации, по остальным продолжилась работа.

«На горячую линию поступили 115 звонков, многие из которых передали нашим коллегам в „Службу заботы“. Благодаря этому удалось быстро оперативно решить многие вопросы», - заявила Дмитриева.

Кроме того, Центр наблюдения посетили известные политики, депутаты, лидеры общественного мнения, а также наблюдатели из 29 стран.

«Были люди, кто профессионально занимается мониторингом и за ходом голосования в своих странах, и нам было чем удивить наших иностранных коллег», - добавила Дмитриева.

Подводя итог, она подчеркнула, что наблюдатели от Общественной палаты Московской области завершили свою работу на голосовании, но остались на участках для отслеживания за подсчетом голосов избирателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что участие в голосовании на выборах президента России приняли более 4,5 миллиона жителей. Он поблагодарил всех за сплоченность и неравнодушие. Также глава региона отметил работу 36,3 тысячи сотрудников участковых избирательных комиссий.