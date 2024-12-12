12 декабря 2024, 16:15

Итоги года в сфере здравоохранения подвели в Дмитровском округе

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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По итогам года в практически завершен капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дмитрове. В рамках работ были полностью заменены инженерные коммуникации, проведена перепланировка для создания просторных и современных кабинетов, а также комфортных зон ожидания для пациентов.

Кроме того, помещения подготовлены для установки нового тяжелого медицинского оборудования, что позволит повысить качество диагностики и лечения.

Ремонт проведен и в пристройке к взрослой поликлинике. Здесь откроется новое отделение реабилитации, где будут кабинеты лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, а также бассейн, который смогут посещать как взрослые пациенты, так и дети.

Обновления затронули и терапевтический корпус Яхромского отделения. Здесь проводится ремонт входной группы и санузлов с учетом потребностей маломобильных граждан. Также формируется зал лечебной физкультуры, для которого уже закуплено современное оборудование.

В рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» завершен ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Княжево и Бунятино. В зданиях полностью заменены инженерные коммуникации, установлена новая мебель и оборудование, а также обустроены входные группы для удобства маломобильных граждан.

Кроме того, пять поликлинических отделений округа - в Яхроме, Деденеве, Некрасовском, Синькове и Рогачеве - перешли на цифровое оборудование, что значительно ускорит процесс диагностики и лечения.

Дмитровская подстанция скорой медицинской помощи пополнилась тремя новыми автомобилями «ГАЗель», которые оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам.

«В этом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наши учреждения здравоохранения получили более 50 единиц нового медицинского оборудования, включая цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. В следующем году мы планируем строительство нового ФАПа в поселке Буденновец, а также капитальный ремонт хирургического корпуса Дмитровской больницы», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Масштабная модернизация медицинской инфраструктуры Дмитровского округа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для всех жителей региона.

Здравоохранение Дмитров
12 декабря 2024, 15:33
Нормативы ГТО по плаванию сдали 93 лицеиста в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В бассейне «Южный» прошел «День пловца» для учеников лицея. Школьники продемонстрировали отличные результаты на дистанции 50 метров.

В оздоровительно-спортивном комплексе на Силикатной состоялось традиционное спортивное мероприятие. Участие приняли ученики с пятого по одиннадцатый класс. Девяносто три школьника успешно выполнили нормативы на 50-метровой дистанции.

Лучшее время среди девушек показала Ева Александрова - 31 секунда и 73 сотых. Среди юношей лидером стал Арсений Скатаров, его результат - 32 секунды и 65 сотых.

Соревнования прошли в атмосфере дружбы и взаимной поддержки, что помогло многим участникам показать высокие результаты. «День пловца» после перерыва стал снова регулярным праздником. В округе уделяют большое внимание развитию спорта, а к концу две тысячи двадцать пятого года здесь планируют открыть новый спортивный комплекс с бассейном.

Спортсмены Лобня Школьники
12 декабря 2024, 15:32
Подмосковный школьник стал призером естественнонаучной олимпиады в Румынии
Министерство образования МО
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Сборная России выиграла три золотые и две серебряные медали на международной естественнонаучной олимпиаде в Румынии. Среди участников был ученик девятого класс подмосковного Физтех-лицея Тимофей Миронюк.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, олимпиада прошла со 2 по 12 декабря. В ней участвовали школьники до 15 лет. Мероприятие проводят ежегодно с 2004-го года.

Тимофей Миронюк стал призером олимпиады, которая включила в себя тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии. Он получил серебро.

В этом году школьник также стал победителем всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Школьники
12 декабря 2024, 15:16
Тест на знание Конституции РФ провели в молодежном центре в Воскресенске
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День Конституции Российской Федерации отметили серией мероприятий в Воскресенске. К примеру, в молодежном центре «Олимпиец» провели тестирование на знание этого документа.

По словам организаторов события, знать Конституцию означает понимать свои права и обязанности, осознавать, как устроена правовая система государства, уметь защитить свои интересы.

«Вместе с другими участниками прошел тестирование на знание Конституции Российской Федерации. Такие мероприятия помогают развивать правовую грамотность среди населения, способствуют формированию активной гражданской позиции, уважению к нормам и законам своей страны и их соблюдению», - сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, что День Конституции отмечается в России 12 декабря.

Воскресенск День Конституции РФ
12 декабря 2024, 14:45
Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье
Уполномоченный по правам человека в Московской области
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Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье. Благодарственными письмами и грамотами ответили сотрудников органов власти, силовых ведомств, волонтеров и предпринимателей.

Награды также получили волонтеры, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи воспитанникам детских домов, людям без определенного места жительства, беженцам и другим жителям в трудной ситуации.

Уполномоченный также отметил сотрудников силовых ведомств, преподавателей вузов, предпринимателей.

Кроме того, на церемонии подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник». Первое место досталось представителю Общественной наблюдательной комиссии Ильнуру Сафину, второе - сотруднику управления молодежной политики в Химках Мамедли Эльтуран Вугар оглы, а третье - студентке Московского политехнического университета Екатерине Казанковой.

Знак отличия уполномоченного получили директор социального центра «Ступинский» Сергей Альбертов, вице-президент нотариальной палаты региона Лариса Бурмистрова, директор православного центра образования имени Преподобного Сергия Наталья Лепорская и другие.

Еще шесть человек получили почетные грамоты в сфере защиты прав и свобод человека. Среди них - заместитель начальника управления по делам семьи, детей Минсоцразвития Дмитрий Карев, директор семейного центра «Преображение» Александра Рычкова и глава соцучреждения «Вдохновение» Елена Старшинова.

Благодарность также вручили студенту колледжа Президентской Академии Никите Иванову, которые работал в гардеробе «Крокуса» и помог эвакуировать людей во время мартовского теракта.

Церемония награждения прошла 10 декабря в рамках празднования Дня прав человека. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поблагодарила участников торжества и отметила важность их работы.

«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», - сказала она.

Награды

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