Итоги года в сфере здравоохранения подвели в Дмитровском округе

Кроме того, помещения подготовлены для установки нового тяжелого медицинского оборудования, что позволит повысить качество диагностики и лечения.

Ремонт проведен и в пристройке к взрослой поликлинике. Здесь откроется новое отделение реабилитации, где будут кабинеты лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, а также бассейн, который смогут посещать как взрослые пациенты, так и дети.

Обновления затронули и терапевтический корпус Яхромского отделения. Здесь проводится ремонт входной группы и санузлов с учетом потребностей маломобильных граждан. Также формируется зал лечебной физкультуры, для которого уже закуплено современное оборудование.

В рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» завершен ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Княжево и Бунятино. В зданиях полностью заменены инженерные коммуникации, установлена новая мебель и оборудование, а также обустроены входные группы для удобства маломобильных граждан.

Кроме того, пять поликлинических отделений округа - в Яхроме, Деденеве, Некрасовском, Синькове и Рогачеве - перешли на цифровое оборудование, что значительно ускорит процесс диагностики и лечения.

Дмитровская подстанция скорой медицинской помощи пополнилась тремя новыми автомобилями «ГАЗель», которые оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам.

«В этом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наши учреждения здравоохранения получили более 50 единиц нового медицинского оборудования, включая цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. В следующем году мы планируем строительство нового ФАПа в поселке Буденновец, а также капитальный ремонт хирургического корпуса Дмитровской больницы», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Масштабная модернизация медицинской инфраструктуры Дмитровского округа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для всех жителей региона.