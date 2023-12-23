23 декабря 2023, 22:08

Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском округе

Телеканал «360»
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Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском городском округе. На сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров.

Фейерверками и красочным музыкальным зрелищем в исполнении шоу барабанщиков ZANOZZZA встретили чемпионов и призеров завершающегося спортивного сезона. В забитом «под завязку» зале центрального Дворца культуры «Звезда» собрались те, кто своими достижениями прославил Наро-Фоминский округ и все Подмосковье. Среди награжденных - двукратный бронзовый призеер Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион России Андрей Замковой.

«Для развития не только в Наро-Фоминске, но и вообще в России должно так быть, потому что это популяризация не только бокса, но и вообще спорта. По моему мнению, это должно быть так. Чтобы дети не гуляли где-то на улице, по подъездам, а проводили свое время на стадионах, в залах бокса, лучше, конечно», - указал двукратный чемпион мира Андрей Замковой.

Уходящий год оказался знаковым не только для чемпионов из Наро-Фоминска, но и для всех его жителей, неравнодушных к физкультуре. В округе открылось сразу несколько спортивных объектов.

«Наро-Фоминский городской округ тоже подводит итоги. Мы с радостью констатируем, что у нас за это время открылось спортивное ядро в парке Дубки в Калининце, у нас - вторая очередь „Тудовых резервов“ была открыта. И у нас со дня на день будет открыт каток в Центральном парке Наро-Фоминска», - подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По доброй традиции, на сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров. Памятные призы и благодарственные грамоты вручили от Московской областной думы, окружного Совета депутатов, спортивных Федераций Подмосковья и администрации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Наро-Фоминск Спортсмены
23 декабря 2023, 20:40
Последствия подтопления стоками в Пушкинском округе устранят до 29 декабря
Фото: ГКУ МО «МОС АВС»
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Специалисты МОС АВС провели исследование системы водоотведения в микрорайоне Мамонтовка городского округа Пушкинский. Им удалось выявить причины систематических подтоплений участков.

В ходе проверки в районе жилых домов на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной было обнаружено подтопление участков местности от канализационных стоков. Однако на момент обследования местная канализационно-насосная станция и система наружной канализации функционировали в штатном режиме, и изливов на рельеф местности из колодцев не было выявлено.

Согласно информации от руководства МУП МЩВ «Водоканал городского округа Пушкинский», 10 декабря произошел излив из колодца самотечного коллектора на улице Проектируемой в связи с засором на КНС, что привело к подтоплению определенных участков. Также засоры на КНС с изливами стоков из канализационных колодцев были зафиксированы 12, 14, 17 и 18 декабря 2023 года. Кроме того, 19 декабря работа КНС была остановлена из-за отключения электроэнергии, что также привело к подтоплению некоторых участков.

На основе результатов проверки администрации Пушкинского городского округа было рекомендовано рассмотреть вопрос о приеме сети водоотведения на улице Проектируемой в муниципальную собственность, а также усилить контроль за бесперебойной работой КНС и системами водоотведения на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной.

Кроме того, до 29 декабря специалисты будут контролировать процесс проведения работ по дезинфекции участков местности, которые были загрязнены канализационными стоками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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ЖКХ Пушкино
23 декабря 2023, 20:14
Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму
Личный архив Сергея Агаджаняна
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Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму 5 января на ВДНХ. Он является рекордсменом по буксировке многотонной техники и силовым номерам.

В павильоне № 75 у стенда Ставропольского края 5 января атлет Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», представит город-курорт Кисловодск. Вместе с ним будет выступать Сергей Чуприн - рекордсмен мира по силовым номерам.

Главная цель Агаджаняна - установить рекорд России по сценическому экстриму, выступая на протяжении более 10 часов с краткими перерывами. Он планирует продемонстрировать различные активности и провести мастер-классы. Спортсмен намерен разрушить более 70 предметов, а также провести не менее пяти мастер-классов по скручиванию сковородок.

Кроме того, в течение дня он совершит не менее семи проходок с моделями на плечах, а также надует до разрыва медицинские грелки. Все рекорды Сергея Агаджаняна признаются организацией World Strongman.

«Уверен, что Сергей справится и с этой непростой задачей, как и в предыдущие разы! Кисловодск вместе с ним!» - прокомментировал предстоящую попытку глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Люберцы Рекорды
23 декабря 2023, 19:34
Педиатр НИКИ детства рассказал, как правильно гулять с болеющим ребенком зимой
НИКИ детства
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Родители часто задаются вопросом, можно ли гулять с ребенком во время болезни. Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако, педиатр НИКИ детства Антон Жильцов рассказал, в каких случаях лучше воздержаться от выхода на свежий воздух.

Антон Жильцов указал, что во время острого периода заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость, нельзя гулять, поскольку выход на свежий воздух только усугубит состояние. В таких случаях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха. Прогулка на морозе также противопоказана при синдроме бронхиальной обструкции, так как она усилит кашель.

В случае сильного насморка и затрудненного носового дыхания, рекомендуется ограничить время прогулок до 30 минут за один раз. Дыхание через рот может привести к повторному заражению вирусами и бактериями, поэтому важно ограничить воздействие холодного воздуха на дыхательные пути.

Когда ребенок находится в периоде выздоровления, гулять с ним не просто можно, но и нужно. Вдыхание свежего воздуха активизирует работу дыхательных путей, улучшает кровоснабжение слизистых оболочек бронхов, стимулирует работу секреторных желез, что способствует разжижению мокроты и ее выведению из легких при кашле.

«Окончательное решение о прогулках следует принимать совместно с педиатром, учитывая особенности состояния ребенка. Короткие прогулки до полного выздоровления могут быть допустимы, если ребенок активен, хорошо себя чувствует и выражает желание гулять», - добавил Антон Жильцов.

Первая прогулка после болезни должна не должна превышать 15-20 минут, при условии, что погода теплая и безветренная. На этом этапе лучше избегать активных игр на улице, заменяя их познавательными прогулками в парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга».

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Дети Врачи
23 декабря 2023, 19:08
«Мособлпожспас» призвал не оставлять детей без присмотра на стихийных горках
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы произвели осмотр мест катания с несанкционированных горок на территории региона. В рамках этих рейдов жителям городских округов рекомендовали обратить внимание на безопасность детей, которые используют стихийные склоны для зимних развлечений.

Заместитель руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что после сильных снегопадов, последовавших за необычно теплой погодой, сотрудники противопожарно-спасательной службы регулярно обнаруживают снежные и ледяные горки в зонах, которые не соответствуют требованиям безопасности.

«Так, дежурная смена 201-й пожарно-спасательной части во время рейда в городском округе Балашиха обнаружила, что любители зимних развлечений катаются на санках и тюбах со склонов реки Пехорка, рискуя в любой момент провалиться под лед», - указал Сергей Прокопюк.

Кроме того, спасатели рекомендуют взрослым не проходить мимо детей, которые катаются на опасных склонах. Специалисты советуют выбирать для зимних забав только специально оборудованные места, чтобы избежать травм.

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Спасатели Дети

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