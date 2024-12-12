Итоги года подвели на текстильной фабрике в Воскресенске

В 2024 году на фабрике «Фетр» внедрили проект, который связан с переходом на принципы «бережливого производства». Его реализуют в рамках национального проекта «Производительность труда».

«Это направление значительно улучшает подход к работе. Мы стали еще осознаннее подходить к тем работам, которые мы проводим. Мы ищем новые подходы, чтобы повысить производительность труда, снизить себестоимость и улучшить условия труда, повысить уровень качества», - отметил генеральный директор «Фетра» Иван Липатов.

Сегодня на предприятии работают 165 человек. Они производят текстильные изделия и продукцию для оборонной промышленности.

К примеру, выпуск полировальных кругов из войлока для бойцов с начала спецоперации увеличился почти в два раза. Продукция пользуется спросом в том числе в странах СНГ.