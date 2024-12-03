03 декабря 2024, 12:36

Итоги года подвели на общегородском совещании в Лобне

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В мероприятии приняли участие специалисты администрации округа, руководители предприятий, депутаты. Не остались в стороне и активные жители, мнение которых — главный критерий оценки работы городских служб.

«Я считаю, что есть, чем гордиться, есть, чем похвастаться. У каждого отраслевого и социального направления есть свои победы и успехи. Честно скажу, не все получилось, но есть шанс сделать это в следующем году, поэтому двигаемся и работаем», - заявила глава муниципалитета Анна Кротова.

В следующем году будет готов новый современный переход через пути на Кольцевой улице. Начнется реконструкция сквера защитников Москвы, продолжится возведение бассейна и ремонт детского сада «Золотой петушок», выйдет на финишную прямую строительство Северного обхода Лобни, который уже заметно улучшил транспортную ситуацию в городе. И это только часть планов, которые предстоит реализовать в 2025-м году. Приоритеты остаются прежними: развитие социальной сферы, улучшение экологии, обеспечение безопасности и создание комфортных условий для жизни.

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Год еще не закончился, но уже сейчас специалисты с уверенностью говорят о том, что в 2024-м в Лобне удалось добиться качественного прорыва. Прежде всего, это касается социальной инфраструктуры. В сентябре открылись одна из самых больших в области школ - лицей «Авиатика» - и детский сад «Самолетик» на 330 мест. Еще один детсад, брошенный подрядчиком семь лет назад, достроили на улице Борисова.

Идет капитальный ремонт школы № 5, где не только полностью обновят стены, кровлю и инженерные коммуникации, но и оснастят здание современной мебелью и оборудованием. Готова к работе новая поликлиника на 600 посещений в смену. Она так же, как школа и детские сады, соответствует всем современным стандартам - начиная от аппаратуры и заканчивая оформлением территории.

Отличных результатов удалось добиться в благоустройстве. Причем в обсуждении всех проектов обязательно принимают участие горожане. Как показывает практика, жители, которые помогают специалистам своими советами и предложениями, гораздо бережнее относятся к обновленным паркам и скверам.

В уходящем году после реконструкции открылся центральный парк Лобни с новой сценой, современными игровыми и спортивными площадками и даже катком. Во дворах установили 12 новых детских площадок и отремонтировали 98. Большое внимание уделили тротуарам и так называемым «народным тропам», привели в порядок памятные места, обновили освещение, высадили сотни деревьев, кустарников и цветов и открыли два новых скейтпарка, о которых так просили горожане.

Особое внимание уделялось дорожной инфраструктуре и транспорту. Восемь километров дорог было отремонтировано, а 38 пассажирских автобусов заменили на новые. Это - лучший показатель по всему Подмосковью. Успехи заметили не только в округе. Лобня стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» как один из самых благоустроенных городов.

Благоустройство Лобня Строительство
03 декабря 2024, 12:45
Волонтер из Богородского округа стал победителем областного конкурса
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Активист волонтерского корпуса Богородского округа Александр Кокорев победил в номинации «Открытие года» в областном конкурсе «Волонтер года — 2024». Лучшие участники были определены в 12 номинациях.

Среди номинаций областного конкурса «Волонтер года - 2024» были «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство» и другие. Всего на отборочный этап конкурса было подано 217 заявок из 57 муниципалитетов Подмосковья.

Активист волонтерского корпуса Богородского округа Александр Кокорев победил в номинации «Открытие года». Александр получил награду за активное участие в добровольческой деятельности, а также за работу над социально значимым проектом.

«Волонтерство для меня - это возможность формировать собственное будущее и участвовать в жизни общества, помогая делами своему округу и региону. Ведь каждое доброе дело, каждая инициатива - это шаг к созданию среды, в которой мы хотим жить. Недавно прошел финал конкурса „Волонтер года-2024“. Я был в „Сириусе“, поэтому вместо меня поехал папа. Он рассказал, как много людей пришло поддержать друг друга и поделиться своими историями, как грандиозно проходило мероприятие! Когда я узнал о победе в номинации, я обрадовался и ощутил гордость за весь наш волонтерский корпус. Это не только личная награда, но и признание всей команды волонтеров нашего округа!» - рассказал Александр Кокорев Волонтерский корпус Богородского округа был создан при содействии отдела молодежной политики администрации округа во время пандемии в 2019 году.

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Волонтеры Богородский конкурсы
03 декабря 2024, 12:33
Ребенка с почерневшей кистью спасли в центре охраны детства в Подмосковье
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Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства. Он родился с почерневшей из-за нарушения кровообращения кистью.

Причиной почернения кисти у ребенка мог стать тромб в сосуде или синдром длительного сдавления из-за обвития запястья пуповиной. Из-за этого был риск ампутации.

Как рассказал лечащий врач Антон Колобов, маленькому пациенту многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами, их дополняли продуванием теплым кислородом. В результате кисть начала приобретать розовый цвет, но сохранила отек, сдавливающий сосудисто-нервные пучки.

«В связи с этим было принято решение о проведении хирургического лечения. Операция по рассечению отечных тканей прошла успешно. Дальнейшее консервативное лечение в стационаре с помощью специальных мазевых повязок с эпидермальным фактором успешно простимулировало регенерацию тканей в пораженной», - рассказал врач.

В результате кровоснабжение руки полностью восстановилось. Ребенка и его маму уже выписали домой под наблюдение специалистов.

Больницы Врачи
03 декабря 2024, 11:56
Презентация альманаха «Дыхание времени» прошла в Воскресенске
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Пятый номер печатного издания вышел в свет. В нем содержится более 150 уникальных статей, очерков и фотоматериалов.

За пять лет существования альманах «Дыхание времени» снискал славу серьезного историко-краеведческого исследования, где за каждой публикацией стоит долгий поиск и новое открытие.

История города неразрывно связана с его выдающимися жителями, которые становятся главными героями альманаха. Так, в Воскресенске живет династия врачей Уринских, общий медицинский стаж которой составляет более 120 лет. Это супруги Михаил Ефимович и Наталья Владимировна, а также их сын Александр.

Над «Дыханием времени» в течение года кропотливо работают краеведы, историки, писатели, журналисты, фотографы и художники. Собранного материала гораздо больше, чем способен вместить ежегодный альманах, поэтому уже сейчас в творческом объединении «Воскресенский краевед» обсуждают вопрос о выпуске специального приложения. А пока все желающие уже могут познакомиться с новым выпуском - печатный вариант поступил в воскресенские библиотеки, а электронную версию можно прочитать на сайте «Воскресенск литературный».

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Воспоминания воскресенцев о Гражданской войне, город глазами репортера, скрытая загадка дворца в усадьбе Кривякино - в новом номере альманаха читатели откроют для себя немало важных событий, героев и фактов о родном городе. А также порадуются новым именам, появившимся среди именитых авторов. Так, Дмитрий Титов дебютировал в «Дыхании времени» с публикацией о наследии Ламздорфов, богатейшего рода Европы, начинающего свою историю со времен Средневековья, в Ашитково.

История Воскресенск Литература
03 декабря 2024, 11:45
Глава Домодедова проверила лед на катке в парке «Елочки»
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В парке культуры и отдыха «Елочки» открыли зимний сезон. Главной площадкой стал самый большой каток с искусственным льдом под открытым небом.

Глава округа Евгения Хрусталева лично пришла на мероприятие вместе с детьми. Она не просто наблюдала за происходящим, но и сама встала на коньки, показав пример активного отдыха. Жители парка отметили ее открытость и смелость, ведь редко можно увидеть руководителя на льду.

Каток стал настоящим центром притяжения для горожан. Семьи с детьми, молодежь и взрослые наслаждались катанием, а праздничная атмосфера заряжала энергией и хорошим настроением. Сезон только начался, и организаторы обещают, что впереди еще много интересных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Город Домодедово Парки

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