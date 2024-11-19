Итоги года подвели на конференции партии «Единая Россия» в Воскресенске

Партийцы отметили, что продолжают работать проекты «ZаСамбо», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Здоровое будущее» и другие. Есть и местные инициативы. Например, «Хоккейное долголетие» - программа, которая зародилась в Воскресенске три года назад. Сейчас в группе занимаются порядка 40 человек, и многие из них в молодости играли за «Химик».

«Очень много проектов взяли свои истоки в Московской области. Приятно осознавать, что на нашей территории это зарождалось. Сейчас есть новые проекты, которые мы пытаемся внедрить в дальнейшую работу. Все проекты нацелены на то, чтобы у людей было больше возможностей коммуницировать между собой, делать добрые дела для общества», - рассказала член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Одной из приоритетных задач остается помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Волонтеры участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи.

«Работа партии многогранна, охватывает все направления жизни общества. Основное - это помощь и поддержка участников СВО. Ребята защищают нашу родину. Не так давно мы отправили еще одну машину. Я считаю, что это приоритетная задача», - отметил секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На конференции доизбрали четырех кандидатов в местный политический совет. В результате за Романову, Парахину, Баклушину и Мишину отдали по 69 голосов.

В конце встречи партийцы определили делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения. Она пройдет в ноябре.

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