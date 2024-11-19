19 ноября 2024, 12:06

Итоги года подвели на конференции партии «Единая Россия» в Воскресенске

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в Воскресенске. Участники подвели итоги за 2024 год и обозначили приоритеты на будущий.

Партийцы отметили, что продолжают работать проекты «ZаСамбо», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Здоровое будущее» и другие. Есть и местные инициативы. Например, «Хоккейное долголетие» - программа, которая зародилась в Воскресенске три года назад. Сейчас в группе занимаются порядка 40 человек, и многие из них в молодости играли за «Химик».

«Очень много проектов взяли свои истоки в Московской области. Приятно осознавать, что на нашей территории это зарождалось. Сейчас есть новые проекты, которые мы пытаемся внедрить в дальнейшую работу. Все проекты нацелены на то, чтобы у людей было больше возможностей коммуницировать между собой, делать добрые дела для общества», - рассказала член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Одной из приоритетных задач остается помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Волонтеры участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи.

«Работа партии многогранна, охватывает все направления жизни общества. Основное - это помощь и поддержка участников СВО. Ребята защищают нашу родину. Не так давно мы отправили еще одну машину. Я считаю, что это приоритетная задача», - отметил секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На конференции доизбрали четырех кандидатов в местный политический совет. В результате за Романову, Парахину, Баклушину и Мишину отдали по 69 голосов.

В конце встречи партийцы определили делегатов на XXIX Конференцию Московского областного регионального отделения. Она пройдет в ноябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Воскресенск «Единая Россия»
19 ноября 2024, 12:56
Новый пешеходный переход через железную дорогу построят в Лобне в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне продолжается строительство крытого пешеходного перехода на Кольцевой улице. Сейчас рабочие армируют фундамент для двух башен перехода, на которые позже зальют бетон.

Металлоконструкции для каркаса башен уже частями доставляют на стройплощадку. После сборки конструкции окрасят и установят на проектное место.

Внутри перехода предусмотрены лифтовые шахты, оборудование для которых уже готово. Рядом обустроят дороги, тротуары и проведут благоустройство.

Длина перехода составит около 80 метров, ширина коридора будет не меньше четырех метров. Для удобства жителей предусмотрен грузовой лифт. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство
19 ноября 2024, 12:49
Еще 214 школьников посвятили в «Орлята России» во Власихе
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное посвящение учащихся школы имени Попова в ряды «Орлят России» провели во Власихе. В Министерстве образования Московской области рассказали, что к движению присоединились 214 ребят.

«Церемония посвящения в „Орлята России“ для всех ее участников - знаковое событие. Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного», - отметил региональный координатор проекта «Орлята России» Святослав Громов.

Интересно, что гимн «Орлят России» создан именно в школе имени Попова. Проект реализуется в стране с 2021 года и за три года объединил более трех миллионов школьников и их родителей.

Новую школу откроют на улице Победы в Климовске в сентябре 2025 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи человек и войдет в структуру СОШ № 1. Это позволит полностью решить проблему второй смены в микрорайоне. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Школьники Власиха
19 ноября 2024, 11:54
Тендер на реконструкцию школы № 12 объявили в Мытищах
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Школу № 12 реконструируют в Мытищах. Там появится пристройка со спортивным и актовым залами. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания школы, а также возведет пристройку со спортивным и актовым залами, а также пищеблоком и мастерскими. Ее площадь превысит 2,7 тысячи квадратных метров, там смогут заниматься 288 человек.

Работы проведут по муниципальной программе за счет бюджета округа. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.

Школы Мытищи Строительство Ремонтные работы
19 ноября 2024, 11:54
Еще 60 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 60 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье с начала года. Им провели исследование на 36 патологий.

Исследование на генетические заболевания в Подмосковье проводят в рамках неонатального скрининга. Он позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя назначить лечение, отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Исследование проводят путем забора крови из пятки ребенка. При выявлении отклонений с родителями связывается врач и разъясняет дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье жители могут на тематическом интернет-портале , а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.

Дети Больницы

Новости по теме