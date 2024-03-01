Итоги фотоконкурса «Зимний русский лес» подвели в Подмосковье

Этот конкурс проводится уже несколько лет и стал популярным среди фотографов-любителей. Более 60 участников прислали свои работы для оценки жюри. Наибольшую активность проявили учащиеся школ Серпухова, воспитанники школьных лесничеств, а также представители старшего поколения.

Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес», входившие в состав жюри, принимали во внимание мнения подписчиков на официальной странице филиала в социальной сети «ВКонтакте» при выборе победителей. Задача выбрать лучшие работы оказалась довольно сложной. При оценке учитывались соответствие теме, оригинальность объекта, профессионализм и творческий подход.

Первое место по итогам конкурса занял Виктор Коротнев, второе - Федор Москаль, а третье - Матвей Малашин. Все участники конкурса получат сертификаты за участие по электронной почте. Победителям также вручат заслуженные дипломы.

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