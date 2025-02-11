Итоги этапа всероссийской школьной олимпиады по химии подвели в Воскресенске

По итогам соревнований статус «призера» заслужили сразу четыре ученика Москворецкой гимназии. Это впечатляющий результат, который стал лучшим за последние несколько лет участия воскресенских школьников в олимпиаде по этому предмету.

Всего в региональном этапе по химии приняли участие восемь учеников из трех образовательных организаций округа. Каждый из них достойно представил свои школы, показав глубокие знания и серьезную подготовку.

Учащиеся Москворецкой гимназии не только подтвердили высокий уровень подготовки, но и превзошли результаты прошлых лет. Такой успех стал возможным благодаря их упорству, кропотливой работе педагогов и поддержке со стороны образовательного сообщества округа.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - это серьезное испытание, которое требует от участников не только знаний, но и умения применять их на практике, решая сложные задачи. Призовые места воскресенских школьников - это яркое свидетельство их таланта, трудолюбия и стремления к новым вершинам.