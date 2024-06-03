03 июня 2024, 22:35

Итоги акции «Судебные приставы — детям» подвели в Подмосковье

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Более 105 миллионов рублей алиментов взыскали сотрудники областного ведомства в рамках проведения всероссийской акции «Судебные приставы — детям». В дни акции судебные приставы устраивали рейдовые мероприятия.

Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах Московской области. Так, специалисты выявляли должников по алиментам среди водителей. Судебные приставы, помимо принудительного исполнения, также помогают должникам встать на ноги, направляя их в Центр занятости для поиска работы.

Судебные приставы Подмосковья проверяли бухгалтерию организаций, где работают должники-неплательщики алиментов, чтобы убедиться в своевременности и полноте удержаний. Кроме того, сотрудники посетили детские учреждения, закупили нужное оборудование, устроили детские праздники и сделали подарки.

Главное управление ФССП России по Московской области насчитывает свыше 27 тысяч исполнительных производства по взысканию алиментов. За пять месяцев 2024 года доля исполнительных производств, где были взысканы алименты, составила 90,4%.

«Благодаря мерам принудительного исполнения судебными приставам всего с начала года взыскано алиментов на сумму свыше 1 млрд 154 млн рублей», - подчеркнул главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

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Дети
03 июня 2024, 21:25
Экскурсию по троллейбусному парку для детей провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дети участников специальной военной операции познакомились с работой троллейбусного парка в Химках. Ребятам провели экскурсию и прокатили на одном из троллейбусов.

Сотрудники депо показали гостям, как устроен моечный комплекс и где ремонтируют транспорт во время поломок. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли маляров и самим расписать красками троллейбус. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил детям о правилах дорожного движения.

«Мы регулярно проводим экскурсии по нашему парку для химчан. Чаще всего к нам приходят дети и молодежь - это ребята из детских садов, школьники и выпускники колледжей. Рассказываем о нашей деятельности и наглядно показываем, как у нас все работает», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

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Дети Химки Экскурсии
03 июня 2024, 21:06
Пробки на трассах Подмосковья вечером 3 июня достигли 5 баллов
ЦБДД
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 3 июня. Представители регионального Минтранса также рассказали, где фиксируются основные заторы.

Пробки наблюдаются в сторону области по ряду направлений, включая Ленинградское, Киевское, Дмитровское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Мякининское и Каширское шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Центральной кольцевой автодороге в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают проявлять максимальное внимание и осторожность на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать установленный режим скорости и безопасное расстояние между транспортными средствами, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
03 июня 2024, 20:53
Воробьев обсудил с Патрушевым реализацию проекта «Чистая страна»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Реализацию федерального проекта «Чистая страна» обсудили в Подмосковье. Об этом стало известно по результатам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.

Глава региона подчеркнул, что у Подмосковья сложились теплые отношения с министерством природных ресурсов и министерством сельского хозяйства.

«Это позволяет нам успешно реализовывать федеральный проект „Чистая страна“, а также поддерживать фермеров, сельское хозяйство и пищевую промышленность в регионе», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства Центра управления регионом. При помощи этой системы жители Подмосковья могут проголосовать за изменения в городских округах, где проживают.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Андрей Воробьев
03 июня 2024, 20:41
Врач из Ленинского округа получила награду «За верность профессии»
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра, врач высшей категории и главный внештатный неонатолог пятого медицинского сектора Наталья Князева стала обладателем премии «За верность профессии». Награду вручили на I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни».

Главным критерием выбора победителей премии был большой стаж работы в профессии и в Московской области. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра Наталья Князева трудится в учреждении уже 39 лет. На I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни» ее, как отличника здравоохранения, врача высшей категории и главного внештатного неонатолога пятого медицинского сектора, отметили премией «За верность профессии». Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень ценим труд Натальи Юрьевны Князевой и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии», - прокомментировала главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова.

Участников и гостей ждала насыщенная программа пленарных и секционных заседаний, лекций, симпозиумов и тренингов. Врачи обменялись мнениями и рассказали о новых методиках в области акушерства-гинекологии, неонатологии и анестезиологии-реаниматологии.

«Масштабное и очень информативное мероприятие! Участие в нем - прекрасная возможность поделиться знаниями и наработками, и заодно перенять ценные знания у других медучреждений и перинатальных центров», - рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Всего в этом конгрессе приняли участие более 500 медиков. Они стали первыми гостями фотовыставки медиапроекта «Гордость в маленьких победах». Она демонстрирует обществу ценность профессии неонатолога.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Врачи Ленинский округ

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