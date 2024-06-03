Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах Московской области. Так, специалисты выявляли должников по алиментам среди водителей. Судебные приставы, помимо принудительного исполнения, также помогают должникам встать на ноги, направляя их в Центр занятости для поиска работы.

Судебные приставы Подмосковья проверяли бухгалтерию организаций, где работают должники-неплательщики алиментов, чтобы убедиться в своевременности и полноте удержаний. Кроме того, сотрудники посетили детские учреждения, закупили нужное оборудование, устроили детские праздники и сделали подарки.

Главное управление ФССП России по Московской области насчитывает свыше 27 тысяч исполнительных производства по взысканию алиментов. За пять месяцев 2024 года доля исполнительных производств, где были взысканы алименты, составила 90,4%.

«Благодаря мерам принудительного исполнения судебными приставам всего с начала года взыскано алиментов на сумму свыше 1 млрд 154 млн рублей», - подчеркнул главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

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