25 декабря 2024, 15:22

Итоги 2024 года подвели на совещании в администрации Фрязина

Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Оперативное совещание глава городского округа Дмитрий Воробьев провел с руководителями профильных служб и ведомств. На заседании подвели итоги уходящего года и обсудили безопасность жителей Фрязина в праздничные дни.

Участники совещания уделили особое внимание содержанию кровель многоквартирных домов их очистке от наледи и снега. Подразделения администрации проверили подведомственные организации на предмет наличия у них договоров на очистку крыш или аттестованных кровельщиков. Дмитрий Воробьев поручил строго контролировать соблюдение всех требований и норм безопасности.

Также были подведены итоги работы муниципального Центра управления регионом. После анализа обращений граждан выявили проблемные точки и зоны потенциального роста. Глава городского округа дал поручение усилить работу по тем направлениям, где это необходимо.

Дмитрий Воробьев подчеркнул, что необходимо усилить контроль за работой управляющих организаций муниципалитета, от которой зависят безопасность и комфорт жителей.

«В течение этого года общими усилиями нам удалось сделать многое для нашего города, и я уверен, что в новом году нас ждут новые успехи на благо жителей», - заявил глава Фрязина.

Фрязино
25 декабря 2024, 15:20
Студенты техникума в Дмитрове победили в международном кулинарном фестивале
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Команда Дмитровского техникума поучаствовала в шестом международном фестивале «Селедка под шубой». Участники приготовили 300 порций одноименного салата.

Дмитров на соревнованиях представили студенты и преподаватели Дмитровского техникума Виктория Бородина, Анжелика Королева и Екатерина Назарова. Всего в фестивале поучаствовали десять шеф-поваров из России и других стран.

Участники приготовили 300 порций салата «Селедка под шубой». Общий вес блюда достиг 300 килограммов.

«Дмитровский техникум готовит высококлассных специалистов, особая заслуга в этом талантливых преподавателей, искренне увлеченных своим делом. Поздравляем с победой!» - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Отметим, что за несколько лет в традиционном фестивале поучаствовали свыше тысячи кулинаров из России, Сербии, Италии, Франции и других стран мира. Они приготовили около 150 вариаций салата.

Еда Новый год Дмитров
25 декабря 2024, 15:05
Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на новогодних мероприятиях
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с учащимися школ, детских садов и других образовательных учреждений, а также с их родителями и педагогами. Главная цель подобных мероприятий — предотвращение несчастных случаев в новогодние праздники.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин напомнил, что о правилах безопасности нужно помнить и в будни, и в праздники, так как с неприятностями и опасностями можно столкнуться в самый неожиданный момент.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что лучше всего проговорить с малышами порядок действий в различных ситуациях. Ребенок должен знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей и номер телефона экстренных служб „112“, а еще можно положить ему в карман записку со всей этой информацией», - подчеркнул Сорокин.

Спасатели напомнили, что перед любыми новогодними мероприятиями необходимо зарядить гаджеты, одеть детей в теплую яркую одежду, а также объяснить ребенку порядок действий в случае непредвиденных обстоятельств. Так, если он потерялся на новогодней елке, не стоит бегать в поисках знакомых, лучше стоять на месте и ждать родителей, можно попросить взрослых позвонить маме, папе или же попросить людей в форме, например, кассиров, позвать родных по громкоговорителю. Ни в коем случае нельзя уходить с чужими, даже если они обещают отвести к родителям.

Спасатели
25 декабря 2024, 15:05
Новогодний спектакль для школьников прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Мероприятие организовали для учащихся школы «Лидер». Ученики младших классов посмотрели постановку о дружбе и вере в чудеса.

Театральная постановка подарила праздничное настроение всем, кто присутствовал в зале. Сказочные персонажи во главе с зимним волшебником поздравили зрителей с наступающим Новым годом и вручили им наборы сладостей.

«Мы считаем, что очень важно проводить подобные мероприятия, особенно в школах. Такие спектакли простым и понятным для ребят языком говорят о добре, дружбе и бережном отношении к близким», - поделилась советник директора Надежда Гунько.

Отметим, что в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в Химках подготовили десятки тематических спектаклей и новогодних елок. Помимо этого, в округе проведут традиционные рождественские ярмарки и народные гулянья.

Химки Школьники Новый год
25 декабря 2024, 15:04
Сотрудники музея в Одинцове посетили профессиональный фестиваль в Москве
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Фестиваль «Интермузей. Экспо» прошел в  Западном крыле Новой Третьяковки. Его посвятили музейному делу в России. Сотрудница Одинцовского историко-краеведческого музея посетила мероприятие.

На фестивале работали выставки по различным аспектам музейной деятельности. В их числе «Музейные технологии и оборудование», «Международные проекты», «Это музей» и «Музейные маршруты». На последней экспозиции рассказали об историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». В него входят и культурные объекты в Одинцовском округе - Музей школы и детства в селе Усово и Саввино-Сторожевский монастырь.

Для участников фестиваля подготовили насыщенную деловую программу. На круглых столах и мастер-классах спикеры из крупнейших музеев страны делились своим опытом и обсуждали проблемы современных учреждений. Также гостям показали документальные фильмы о русских художниках и выставках последних лет.

Одинцово Выставки Музеи Фестивали

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