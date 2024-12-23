23 декабря 2024, 17:35

Итоги 2024 года подвели на литературном вечере в библиотеке в Видном

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Традиционное мероприятие «Литературное Видное» организовали в Центральной библиотеке участники объединения имени Филиппа Шкулева. На вечере обсудили итоги литературной жизни городского округа за 2024 год.

Заместитель директора Централизованной библиотечной системы муниципалитета Елена Рогозянская рассказала, что литераторы представили на встрече свои достижения, обсудили планы на будущее и новые идеи. «Это был замечательный вечер, наполненный творчеством и дружескими беседами», - отметила Елена Рогозянская.

В ходе всего мероприятия звучали песни, стихи и проза. Собравшиеся также отметили участников областной литературной премии имени Михаила Пришвина и Роберта Рождественского.

Напомним, что жительница Ленинского округа Мария Моцарь стала лауреатом литературной премии имени Евгения Зубова. Награду она получила за творческие достижения и значительный вклад в литературную жизнь муниципалитета. Еще одним лауреатом этой премии стала Ирина Маскаева, которую отметили за деятельность, направленную на развитие культуры и литературной жизни городского округа.

Литература Ленинский округ
23 декабря 2024, 18:33
Мастер-класс тренера Плетнева прошел для клуба «Активное долголетие» в Истре
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Для долголетов городского округа Истра организовали встречу с Владимиром Плетневым — известным тренером, который разрабатывает свою методику физической культуры для старшего поколения. Истра стала финальной точкой в этом году, где наставник провел мастер-класс.

Теперь эти представительницы серебренного возраста дадут фору молодежи. Владимир Плетнев организовывает такие мероприятия по всему Подмосковью и предлагает не просто набор физических упражнений, а дает людям импульс для того, чтобы они поверили в себя и собственные силы.

«Владимиру Николаевичу интересно проводить занятия с замотивированными участниками, которые с удовольствием пробуют упражнения, даже самые сложные. Наши участники его устроили, ведь они практически все подготовлены, многие упражнения для них - не в новинку, так как они занимаются скандинавской ходьбой и различными практиками: „здоровая спина“, „цигун“, „дыхательная гимнастика“ и т. д., владеют огромным перечнем упражнений, которые проводятся в наших клубах», - отметила руководитель «Активного долголетия» Оксана Мощицкая.

На мастер-класс пришло более 80 долголетов. Плетнев не только показал самые важные упражнения, но и провел небольшую лекцию о том, как приучить себя к спорту.

Владимир Плетнев хочет научить и других, чтобы его дело не останавливалось и вывести этот проект на всероссийский уровень. За два с половиной месяца его мастер-классы посетило более 3000 человек по всему Подмосковью.

Спортсмены Истра Активное долголетие
23 декабря 2024, 18:22
Лекция о творчестве скульптора Евгения Вучетича пройдет в галерее в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекцию «Мечи Победы», посвященную творчеству Евгения Вучетича, проведут в галерее имени Горшина. Жителям Химок расскажут о жизни известного скульптора-монументалиста.

Одна из самых известных работ Евгения Вучетича - скульптура «Родина-мать зовет!», которая установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Присутствующие узнают историю создания монумента.

«Арт-гостиная станет важной культурной площадкой для обсуждения наследия выдающегося мастера. Участники мероприятия смогут познакомиться с биографией Вучетича, его творческим путем и знаковыми работами, которые стали символами героизма и стойкости советского народа в борьбе против фашизма», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений» 26 декабря в 12:00 по адресу: улица Московская, дом № 15.

«Работы Евгения Вучетича стали частью культурного наследия не только Советского Союза, но и всего мира. Они напоминают нам о том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне и как важно помнить этот подвиг. Сегодня, в условиях современных вызовов и военных операций особенно важно сохранять историческую память и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки История
23 декабря 2024, 18:21
Лекция об истории создания сверхзвукового самолета пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144, организуют в школе «Перспектива». Присутствующим расскажут об особенностях легендарного воздушного судна и его значимости в отечественной и мировой авиации.

Уникальность Ту-144 заключается в первую очередь в его скоростных способностях. Особенности инженерных решений позволяют самолету преодолевать звуковой барьер.

«Это было событие мирового масштаба, которое продемонстрировало техническую мощь Советского Союза и его стремление к прогрессу. Несмотря на то, что эксплуатация самолета столкнулась с рядом сложностей, Ту-144 стал символом научного и технического прорыва», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встречу проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», основная цель которой - сохранение истории и культурного наследия.

«Сегодня, как и раньше, Россия сталкивается с внешними и внутренними угрозами. И в этих условиях важно помнить, что сила страны заключается в единстве, в уважении к своим корням и готовности защищать интересы Родины», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу проведут 26 декабря в 11:30 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

Химки Самолеты История
23 декабря 2024, 18:13
Волонтер из Можайска Ирина Паршина стала победителем всероссийской премии
Пресс-служба администрации Можайского г.о.
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Победу в номинации «Студенчество» всероссийской «Зеленой премии» одержала студентка Одинцовского филиала МГИМО Ирина Паршина. Ее проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье стал лучшим среди 13, 5 тысяч конкурсных заявок.

Проект #ЭкоЛогичноеПодмосковье показывает достойный пример того, как молодые лидеры могут менять мир, начиная с локальных инициатив. Ирина Паршина и ее команда занимаются развитием устойчивых эко-инициатив в Подмосковье при поддержке областного правительства и Общественной палаты региона.

Студентка рассказала, что проект направлен на повышение информированности жителей о важности правильного обращения с отходами и принципах экономики замкнутого цикла. В рамках программы Ирина Паршина организовывает различные волонтерские акции, мастер-классы и семинары, чтобы помочь людям понять, как внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Победитель премии получила стипендию в размере 150 тысяч рублей, которая будет способствовать реализации ее экологической миссии.

Студенты Можайск Экология

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