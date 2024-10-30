Итоги 10-летней работы по защите прав бизнеса подвели в Подмосковье

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Участники обсудили ситуацию в экономике и бизнесе, актуальные вопросы, которые наиболее волнуют предпринимателей сегодня, а также меры поддержки, работающие для них в Московской области.

По словам подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева, за 10 лет институту удалось создать сильную команду и наладить успешную коммуникацию между бизнесом и властью.

«В этом нам всегда помогали 37 общественных приемных в 47 муниципальных образованиях региона. Находясь „на переднем крае“, они консультировали, разъясняли, помогали найти пути решения проблем бизнеса», - сказал Головнев.

Он выразил уверенность, что впереди будет еще немало побед, которые поспособствуют укреплению и развитию бизнеса в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.