22 декабря 2023, 20:44

Истринской общеобразовательной школе № 3 присвоили имя поэта Михаила Лермонтова

Министерство территориальной политики Московской области
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Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 будет носить имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев 15 декабря.

Школа была построена в 1956 году. С того времени она хранит множество традиций и неразрывно связывает свой путь с творчеством Михаила Лермонтова. Негласно школу с момента ее основания называли «Лермонтовской».

Отметим, что учебное заведение ежегодно отмечает памятные даты, связанные с рождением Лермонтова. Здесь проводятся литературные вечера и выставки. С 1968 года на территории учебного заведения действует литературный музей выставочный зал «Парус». Его экспозиция посвящена жизни великого русского поэта и писателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Школы Истра
22 декабря 2023, 21:34
Блогер Влад Кобяков посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Артем Малюгин
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Известный российский блогер Влад Кобяков посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проводится на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

Блогер подчеркнул, что давно реализует совместные проекты с Московской областью и сегодня смог убедиться, что их может быть еще больше.

«Дорогие друзья, посетил стенд Московской области и, как вы знаете мы давно дружим и давно общаемся, реализуем совместные проекты. Сегодня в очередной раз убедился, что этих проектов может быть еще больше», - поделился блогер.

Влад Кобяков рассказал, что во время посещения стенда Подмосковья смог попробовать решить проблемы региона и побывать в роли туриста. Он призвал всех посетить выставку, которая проходит в Москве на ВДНХ.


«Сегодня я попробовал себя и в роли „решателя“ проблем, и в роли туриста по Московской области. Всех приглашаю на эту замечательную выставку, приглашаю на этот стенд. И обязательно на выставку стенда», - подытожил Влад Кобяков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

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Блогеры ВДНХ Выставка-форум «Россия»
22 декабря 2023, 19:02
Детский сад необычной формы на улице Маршала Бирюзова сдали в эксплуатацию в Одинцове
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Новый детский сад в Одинцове на улице Маршала Бирюзова получил награду — диплом Союза архитекторов России в рамках международной выставки Build School 2019. Дошкольное учреждение построено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца.

На прилегающей территории обустроили игровые и спортивные зоны. Здесь установлены футбольно-волейбольная площадка и спортивный комплекс, а также вело-пешеходная дорожка. Свою работу детский сад начнет после новогодних праздников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест. Оно расположено в квартале «Лесной» жилого комплекса «Одинград» и станет частью Одинцовской гимназии № 11. В нем разместили помещение со спальнями, буфет и игровые зоны, физкультурный зал и зал для музыкальных занятий. Дошкольное учреждение смогут посещать дети от двух до семи лет. Всего для воспитанников создано девять групп.

Одинцово Дети Детские сады Ремонтные работы
22 декабря 2023, 18:47
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 22 декабря оценили в 7 баллов
ЦБДД
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Загруженность дорог Московской области вечером в пятницу, 22 декабря, составила 7 баллов. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском шоссе.

Как сообщают представители Минтранса Подмосковья, пробки также зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Новорязанском Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

Не лучше дорожная ситуация обстоит на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призывают жителей и гостей Московской области быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию. Особенную осторожность следует проявить в темное время суток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
22 декабря 2023, 17:34
Свыше 148 гектаров земли передали муниципалитетам Подмосковья для многодетных семей в 2023 году
Пресс-служба Минимущества МО
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Более 148 гектаров земли выделили городским округам Московской области в 2023 году для обеспечения многодетных семей. Соответствующий показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

В Министерстве имущественных отношений подчеркнули, что земельные участки были переданы в собственность трех городских округов. Это решение способствует улучшению условий проживания около 820 семей в городах Краснознаменск, Наро-Фоминск и Лобня.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что в течение 2022 года было передано в собственность 87,6 гектаров земли для обеспечения жильем 700 семей, проживающих в Восходе, Звездном городке, Краснознаменске, Раменском, Жуковском и Люберцах.

«А в этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 гектаров, в результате чего землю получат еще порядка 820 многодетных семей Подмосковья», - подытожила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» ко Дню матери. Он подчеркнул, что для него является большой честью передать награды.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Лобня Краснознаменск

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