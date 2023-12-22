Истринской общеобразовательной школе № 3 присвоили имя поэта Михаила Лермонтова
Истринская средняя общеобразовательная школа № 3 будет носить имя Михаила Юрьевича Лермонтова. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев 15 декабря.
Школа была построена в 1956 году. С того времени она хранит множество традиций и неразрывно связывает свой путь с творчеством Михаила Лермонтова. Негласно школу с момента ее основания называли «Лермонтовской».
Отметим, что учебное заведение ежегодно отмечает памятные даты, связанные с рождением Лермонтова. Здесь проводятся литературные вечера и выставки. С 1968 года на территории учебного заведения действует литературный музей выставочный зал «Парус». Его экспозиция посвящена жизни великого русского поэта и писателя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.
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