Истринской общеобразовательной школе № 3 присвоили имя поэта Михаила Лермонтова

Известный российский блогер Влад Кобяков посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия». Мероприятие проводится на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

Блогер подчеркнул, что давно реализует совместные проекты с Московской областью и сегодня смог убедиться, что их может быть еще больше.

«Дорогие друзья, посетил стенд Московской области и, как вы знаете мы давно дружим и давно общаемся, реализуем совместные проекты. Сегодня в очередной раз убедился, что этих проектов может быть еще больше», - поделился блогер.

Влад Кобяков рассказал, что во время посещения стенда Подмосковья смог попробовать решить проблемы региона и побывать в роли туриста. Он призвал всех посетить выставку, которая проходит в Москве на ВДНХ.





«Сегодня я попробовал себя и в роли „решателя“ проблем, и в роли туриста по Московской области. Всех приглашаю на эту замечательную выставку, приглашаю на этот стенд. И обязательно на выставку стенда», - подытожил Влад Кобяков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

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