Истринская сыроварня поделилась секретами привлечения туристов
Истринская сыроварня приняла участие в «Неделе промышленного туризма» и поделилась секретами туристической привлекательности. На предприятии проводят различные фестивали, ярмарки и другие мероприятия.
«Бизнес „Истринской сыроварни“ построен на импортозамещении - компания стала одним из первых в стране флагманов по развитию промышленности в этом направлении. Сегодня сыроварня - это не просто успешный бизнес в пищевой промышленности, это еще точка притяжения для туристов», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
В рамках обмена опытом сыроварню посетили представители «Гжельского завода художественной росписи», «Жостовской фабрики декоративной росписи» и завода елочных игрушек «Елочка». «Неделя промышленного туризма» завершится 5 октября.
Подмосковье вошло в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года». Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что внешнеэкономическая деятельность имеет большое значение для области, а производители продолжают показывать высокие результаты, несмотря на санкции.
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