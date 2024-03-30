Историко-краеведческие Влазневские чтения прошли в Луховицах в седьмой раз

В этом году исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося краеведа, историка, археолога и этнографа Василия Влазнева. Участие в мероприятии приняли опытные краеведы, студенты и школьники, представившие доклады по различным темам, связанным с историей и культурой региона.

Василий Влазнев посвятил свою жизнь изучению истории многих сел Луховиц, Зарайска и Рязанской губернии, о чем свидетельствуют десятки его краеведческих работ. Он также оставил ценные записи о местных диалектах и обычаях. Например, благодаря исследованиям Анны Козловой из Коломенского университета стало известно, что во второй половине XIX века землянику называли «паземкой», а малорослого человека - «карандышем».

Влазневские чтения стали площадкой для ученых и исследователей истории из Луховиц, Зарайска, Коломны и Рязанской области. Эта краеведческая конференция способствует сохранению исторического наследия региона и открывает новые горизонты для изучения прошлого.

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