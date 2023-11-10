Историко-художественный музей в Щелкове отпраздновал 56-летие
Щелковскому историко-художественному музею исполнилось 56 лет. Сегодня в его фондах более 19 тысяч экспонатов. В этом году глава городского округа и депутаты передали музею еще 435 предметов.
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Музей создали на общественных началах в 1967 году. Тогда он располагался в районном дворце культуры. Новым этапом для музея стал 2023 год. В его структуру вошла расположенная в соседнем здании художественная галерея, и музей получил статус историко-художественного.
«На протяжении нескольких десятилетий музей остается яркой достопримечательностью нашего городского округа Щелково. Центром притяжения наших жителей и гостей города. Я очень горжусь нашей многолетней дружбой», - отметила председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова.
Ко дню рождения музея прошел концерт русской классики. Студенты Института современного искусства Алина Арзуманова и Михаил Балинский исполнили арии из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, русские романсы и народные песни.
«Мы поздравляем вас, всех ваших сотрудников, поклонников и посетителей с днем рождения музея. Желаем вам процветания, интересных проектов, насыщенных выставок, благодарных посетителей всех разных возрастов!» - сказала заместитель председателя Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Екатерина Брусникина.