Историческую лекцию о юном партизане Вале Котике провели в Химках

Как отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина, память о подвигах таких людей помогает осознать значимость каждого вклада в защиту Родины.

Валя Котик в возрасте 11 лет стал членом партизанского движения. Вместе с другими разведчиками он боролся с фашистами на оккупированной территории.

«История Вали Котика напоминает нам о том, какой ценой завоевали нашу свободу. В условиях современных вызовов, когда Россия вновь сталкивается с угрозами своему суверенитету в зоне спецоперации, память о таких героях особенно важна», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Гостям лекции показали исторические видеоматериалы, школьники, их родители и педагоги приняли участие в интерактивном обсуждении роли Вали Котика и других юных героев в истории страны.

Эта встреча стала частью масштабной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений», которую с июля 2024 года реализуют в округе. Ее проводят, чтобы объединить жителей вокруг общих ценностей: любви к Родине, к своему городу, уважения к истории и культуре России.