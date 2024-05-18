Историческое архитектурное здание отреставрируют в Коломне
В Коломне отреставрируют дом № 106 на улице Гражданской. Здание построено в начале 20 века и признано объектом культурного наследия.
Ранее строение было усадьбой купцов Шапошников. На памятнике сохранились карнизы, подоконники и пояс, сделанные из белого камня, что свидетельствует о классическом образце купечества.
Исполнительный директор компании-подрядчика Алексей Лаврентьев отметил, что сохранение исторической памяти является важной частью реставрационной программы фонда капитального ремонта Московской области.
Кроме фасада в порядок приведут еще и входную группу, заменят двери и установят козырек.
Помимо дома № 106 на улице Гражданской, в этом году, в городском округе отремонтируют 37 многоквартирных домов, четыре из которых объекты культурного наследия.
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