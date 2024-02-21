21 февраля 2024, 16:19

Исторический журнал «Мир музея» презентуют в центральной библиотеке Солнечногорска

Медиасток.рф
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Центральная библиотека имени Гаврилина в Солнечногорске проведет презентацию журнала «Мир музея». Гости познакомятся с изданием и смогут пообщаться с редакцией.

Иллюстрированный исторический и художественный журнал «Мир музея» создан для сохранения, изучения и продвижения культурного наследия. Он издается с 1931 года, продолжая традиции своего предшественника - «Советского музея». Журнал объединяет авторов, читателей и экспертов, которые увлекаются культурой и исследованиями истории.

Встреча состоится 28 февраля в 15:00 по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом № 126. Обязательная регистрация по телефону: 8 (496) 264-79-29.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск История
21 февраля 2024, 17:17
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о работе с таможней
Unsplash
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Бесплатный вебинар о работе с органами таможни проведут для подмосковных предпринимателей 28 февраля. На нем расскажут об оформлении документов и порядке обжалования решений профильных ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, вебинар проведут по инициативе уполномоченного и адвокатской палаты. На нем предпринимателям расскажут о подготовке документов и сведений для подтверждения таможенной стоимости в ходе дополнительных проверок, а также об обжаловании решений ведомства.

Спикером выступят партнер КА «Сед Лекс», а также старший уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований подмосковной таможни Сергей Мокшанский.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Таможня Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 февраля 2024, 16:58
Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске достроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к сентябрю. Его будут возводить с использованием модульных технологий. По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в учреждении будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. В трехэтажном здании обустроят 13 групповых со спальнями, общими комнатами, раздевалками и буфетом. Кроме того, в детском саду будут работать физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медблок, залы для творческих занятий и другие помещения.

«На объекте задействованы 35 рабочих, пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне второго этажа, монтаж плиты перекрытия, продолжается устройство инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

На территории сада установят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха и прогулок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Строительство Детские сады
21 февраля 2024, 16:47
Новый неонатолог начал работать в Московском областном центре охраны материнства и детства
МОЦОМД
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Новый врач-неонатолог Юлия Корочкина приступила к работе в отделении новорожденных детей Московского областного центра.Трудовой стаж доктора более 25 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Корочкина закончила педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета в 1997 году. Через два года завершила ординатуру по «неонатологии» на базе Детской городской клинической больницы имени Филатова в 1999 году.

По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, работе по привлечению новых сотрудникам уделяется большое внимание.

«Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», - заявила Мельник.

Также она пожелала Юлии Корочкиной профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Дети Врачи
21 февраля 2024, 16:43
Управляющие компании Подмосковья восстановили 266 вентиляций в квартирах с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья выполнили 266 задач по восстановлению вентиляций в квартирах с начала года. система обеспечивает воздухообмен и удаление избытков тепла и влаги.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, о проведении работ отчитали УК «Жилкомплекс» в Королеве, а также «ПИК-Комфорт элитсервис» в Балашихе.

Сообщить о проблемах с вентиляцией жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы

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